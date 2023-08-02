Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+
Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. Прогноз был изменен с негативного на стабильный, говорится в сообщении Fitch.
В агентстве пояснили, что понижение рейтинга связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузкой, которая продолжает расти, и с ослаблением управления за последние два года, что проявилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и решениях по этому поводу, принятых «в последнюю минуту».
Кроме того, к причинам снижения рейтинга США Fitch относит рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии.
В Белом доме раскритиковали решение агентства и выразили «категорическое несогласие». «Это противоречит реальности – понижать рейтинг США в момент, когда президент [Джо] Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Несогласие с решением Fitch также выразила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, понижение рейтинга является «необоснованным и основано на устаревших данных». Министр отметила, что уровень безработицы в США близок к историческому минимуму, инфляция «значительно снизилась с лета прошлого года», а отчет о ВВП за прошлую неделю показывает рост экономики страны. «Американская экономика остается крупнейшей и наиболее динамичной экономикой мира с самыми развитыми и ликвидными финансовыми рынками в мире», – подчеркнула она.
Как отмечает Bloomberg, Fitch не понижало рейтинг США как минимум с 1994 г. Рейтинговое агентство Moody's по-прежнему оценивает США на уровне AAA. В то же время агентство S&P снизило рейтинг страны до уровня AA+ еще в 2011 г.