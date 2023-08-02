Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+

Несогласие с решением Fitch также выразила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, понижение рейтинга является «необоснованным и основано на устаревших данных». Министр отметила, что уровень безработицы в США близок к историческому минимуму, инфляция «значительно снизилась с лета прошлого года», а отчет о ВВП за прошлую неделю показывает рост экономики страны. «Американская экономика остается крупнейшей и наиболее динамичной экономикой мира с самыми развитыми и ликвидными финансовыми рынками в мире», – подчеркнула она.