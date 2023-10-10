Минэкономики ожидает снижения спроса на кадры в сельском хозяйстве, финансах и торговле

По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости), составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек. Среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). Увеличение последней категории связано с ухудшением качественного состава безработных по образованию и профессионально-квалификационным характеристикам.