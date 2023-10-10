Минэкономики ожидает снижения спроса на кадры в сельском хозяйстве, финансах и торговле
По данным издания, министр труда и социальной защиты Антон Котяков доложил, что до 2030 года спрос на рабочую силу будет расти: потребность экономики в кадрах составит 73,6 млн человек. Однако Минэкономразвития оценивает потребность ниже — на уровне 73,1 млн человек.
Состояние рынка труда определят, в том числе, общая экономическая ситуация, структурная перестройка отраслей, демографические факторы, уровень образования и квалификации, цифровизация и автоматизация процессов.
По прогнозу, спрос на работников сельского хозяйства снизится на 300 000 человек (с 4,5 млн в 2022 г.), в торговле — на 200 000 (с 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности — на 100 000 (с 1,3 млн), в сфере недвижимости – также на 100 000 человек (с 1,9 млн).
Для сельского хозяйства, финансов, страхования и операций с недвижимостью в 2017–2022 гг. численность занятых снижалась, при этом одновременно росли реальная добавленная стоимость и выпуск. В торговле и образовании снижались как добавленной стоимость, так и занятость.
Небольшое снижение числа занятых в сельском хозяйстве связано с наращиванием производительности труда и снижением объема низкоквалифицированного труда, связанного с привлечением иностранной рабочей силы. В торговле снижение связано с развитием онлайн-маркетов и перетока занятых в транспортировку и хранение.
По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, при росте объемов сельхозпродукции потребность в работниках тоже будет расти, учитывая, что значительное количество людей выбыло из отрасли для участия в спецоперации.
По словам старшего консультанта практик «Агропромышленный комплекс» и «Пищевая промышленность» Kontakt InterSearch Russia Анастасии Вяликовой, отток кадров из сельского хозяйства ежегодно составляет около 7–9%, поэтому спрос на сотрудников будет только расти, несмотря на развитие технологий и автоматизацию процессов. Кроме того, часть кадров из аграрного сектора оттянули на себя оборонные предприятия, предлагающие высокий уровень дохода.
Сокращение в финансовом секторе происходит из-за внедрения цифрового управления, указывает Сафонов.
Развитие технологий напрямую влияет на число страховых агентов, кредитных и страховых андеррайтеров, персонала офлайн-отделений, считает руководитель службы исследования hh.ru Мария Игнатова. С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. число вакансий падало ежемесячно в среднем на 22% по сравнению с 2021 г. Специалисты кредитного или страхового андеррайтера вошли в пятерку по наименьшему числу вакансий – теперь эта работа автоматизирована, а человек нужен только для контроля работы алгоритма. То же касается и страховых агентов: основной канал продаж страховок теперь — мобильные приложения и сайты.
Минэкономразвития прогнозирует увеличение спроса на кадры в обрабатывающих производствах — на 500 000 рабочих мест (с 10 млн в 2022 г.), в здравоохранении — на 400 000 (с 4,4 млн), в транспортировке и хранении — тоже на 400 000 (с 5,8 млн). В научной деятельности потребность в сотрудниках увеличится на 300 000 (с 2,8 млн), в сфере информационных технологий и связи — на 200 000.
«В перспективе 5–7 лет при сохранении технологических ограничений потребуется увеличение численности занятых в отраслях обрабатывающей промышленности с акцентом на прирост численности специалистов по направлениям подготовки техники и технологии наземного транспорта, технологии материалов, техники и технологии кораблестроения и водного транспорта, машиностроения, информационных технологий, электроники, радиотехники и систем связи, авиационной и ракетно-космической техники и их эксплуатации», — говорится в документах.
Росту спроса на кадры в здравоохранении и соцобслуживании будет способствовать старение населения. В сфере IT и связи потребность в работниках вырастет за счет необходимости и обеспечения технологического суверенитета.
По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости), составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек. Среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). Увеличение последней категории связано с ухудшением качественного состава безработных по образованию и профессионально-квалификационным характеристикам.
За год доля неквалифицированных рабочих выросла с 18,2 до 20,1%. Работодатели ищут квалифицированных сотрудников, а в структуре безработных самая массовая группа — это неквалифицированные рабочие – в этом и заключается главная диспропорция.
По данным Росстата, производительность труда в российской экономике за прошлый год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 г. Автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов снижение производительности труда объясняет особенностями подстройки российского рынка труда к шоковым условиям. Обычно в мире это происходит через снижение занятости и рост безработицы. В России же другие механизмы – это переход на неполную занятость и изменение зарплат в реальном выражении при почти не меняющейся занятости и трудозатратах.