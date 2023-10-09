Почему в России сократилась производительность труда

Производительность труда в российской экономике за прошлый год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 г., следует из данных Росстата. Это самое глубокое падение показателя с момента мирового финансового кризиса – в 2009 г. он составил -4,1%. В 2021 г. производительность труда выросла на 3,7%, а в пандемийный 2020 год сократилась на 0,4%. До этого показатель рос темпами около 3% в год, последнее падение было зафиксировано в 2015 г. (на 1,3%) – следующем году после введения санкций из-за присоединения Крыма.