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Почему в России сократилась производительность труда

По данным Росстата, сильнее всего показатель упал в оптовой и розничной торговле
Ярослава Костенко
Положительная динамика зафиксирована в сельском и лесном хозяйствах, строительстве / Евгений Разумный / Ведомости

Производительность труда в российской экономике за прошлый год снизилась на 3,6% по отношению к 2021 г., следует из данных Росстата. Это самое глубокое падение показателя с момента мирового финансового кризиса – в 2009 г. он составил -4,1%. В 2021 г. производительность труда выросла на 3,7%, а в пандемийный 2020 год сократилась на 0,4%. До этого показатель рос темпами около 3% в год, последнее падение было зафиксировано в 2015 г. (на 1,3%) – следующем году после введения санкций из-за присоединения Крыма.

Показатель рассчитывается на основе данных о затратах на труд по выпуску товаров и услуг – они, в свою очередь, базируются на информации о распределении трудовых ресурсов и времени, которое сотрудники тратят на выполнение работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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