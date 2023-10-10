Грузооборот морских портов России за январь - сентябрь вырос на 9%

Наибольший рост за этот период продемонстрировал грузооборот морских портов Каспийского бассейна (+34,3%), являющегося транзитным для международного транспортного коридора Север - Юг. Грузооборот вырос до 5,7 млн т, из этого объема 3,5 млн т пришлись на перевалку сухих грузов. Грузооборот морских портов вырос на 18,7% до 226,5 млн т. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 29,3% до 110,2 млн т, а наливных - на 10,1% до 116,3 млн т.