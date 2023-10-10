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Экономика

Грузооборот морских портов России за январь - сентябрь вырос на 9%

Ведомости

Грузооборот российских морских портов за первые восемь месяцев 2023 г. увеличился на 9% в годовом выражении и превысил 675 млн т, сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.

«Основной вклад в позитивную динамику, как и прежде, обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% до 344,4 млн т. Наливные грузы прибавили 1,5% и составили 330,9 млн т», – пояснили в ведомстве.

Наибольший рост за этот период продемонстрировал грузооборот морских портов Каспийского бассейна (+34,3%), являющегося транзитным для международного транспортного коридора Север - Юг. Грузооборот вырос до 5,7 млн т, из этого объема 3,5 млн т пришлись на перевалку сухих грузов. Грузооборот морских портов вырос на 18,7% до 226,5 млн т. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 29,3% до 110,2 млн т, а наливных - на 10,1% до 116,3 млн т.

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Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 73,5 млн т (+0,6% год к году), Балтийского – 188,6 млн т (+3,6%), а Дальневосточного – 181 млн т (+6,9%).

В начале года Росморречфлот, комментируя итоги 2022 г., отмечал успешную переориентацию грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении – грузооборот дальневосточных портов вырос на 8,3%.

В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что по итогам 2022 г. объем перевозок составил 842 млн т, в 2023 г. ожидается увеличение перевалки примерно на 8 млн т. Всего в России 63 морских порта, общая мощность которых – 1,28 млрд т, говорил он тогда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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