Газета
Экономика

Путин: товарооборот между Россией и Китаем превысит $200 млрд к концу года

Ведомости

По итогам 2023 г. товарооборот России и Китая превысит $200 млрд, за 12 месяцев с сентября 2022 г. по сентябрь 2022 г. эта отметка уже достигнута. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале переговоров с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе. 

«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь $200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад – $200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», – сказал глава государства. 

13 октября главное таможенное управления КНР опубликовало статистику, согласно которой по итогам девяти месяцев 2023 г. общий объем торговли России и Китая увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $176,4 млрд. Только за сентябрь объем экспорта и импорта составил $21,177 млрд. С начала года Китай экспортировал в Россию товары на сумму около $81,427 млрд, что на 56,9% больше по сравнению с 2022 г. Поставки из России в Китай увеличились на 12,7% и достигли $94,987 млрд.

В марте Путин сообщил, что в 2022 г. товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда в $185 млрд. «Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – говорил он.

В Пекине 17-18 октября проходит III Международный форум «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел шесть двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных