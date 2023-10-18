Путин: товарооборот между Россией и Китаем превысит $200 млрд к концу года
По итогам 2023 г. товарооборот России и Китая превысит $200 млрд, за 12 месяцев с сентября 2022 г. по сентябрь 2022 г. эта отметка уже достигнута. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале переговоров с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь $200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад – $200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», – сказал глава государства.
13 октября главное таможенное управления КНР опубликовало статистику, согласно которой по итогам девяти месяцев 2023 г. общий объем торговли России и Китая увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $176,4 млрд. Только за сентябрь объем экспорта и импорта составил $21,177 млрд. С начала года Китай экспортировал в Россию товары на сумму около $81,427 млрд, что на 56,9% больше по сравнению с 2022 г. Поставки из России в Китай увеличились на 12,7% и достигли $94,987 млрд.
В марте Путин сообщил, что в 2022 г. товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда в $185 млрд. «Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – говорил он.
В Пекине 17-18 октября проходит III Международный форум «Один пояс – один путь». Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом рано утром 17 октября. Помимо участия в форуме «Один пояс – один путь» и переговоров с председателем Си Цзиньпином российский президент уже провел шесть двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой нынешнего форума станет «Высококачественное сотрудничество в рамках «Одного пояса – одного пути».