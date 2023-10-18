Путин: товарооборот между Россией и Китаем превысит $200 млрд к концу года

13 октября главное таможенное управления КНР опубликовало статистику, согласно которой по итогам девяти месяцев 2023 г. общий объем торговли России и Китая увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $176,4 млрд. Только за сентябрь объем экспорта и импорта составил $21,177 млрд. С начала года Китай экспортировал в Россию товары на сумму около $81,427 млрд, что на 56,9% больше по сравнению с 2022 г. Поставки из России в Китай увеличились на 12,7% и достигли $94,987 млрд.