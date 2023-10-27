Набиуллина назвала обязательную продажу валютной выручки временной мерой
Мера об обязательной продаже валюты российскими экспортерами может сработать лишь в краткосрочной перспективе и носит временный характер, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«Что касается эффективности валютных ограничений, наша позиция не изменилась. Мы считаем, что такие ограничения, если и сработают, могут сработать в краткосрочном периоде <...> Эта мера временная и распространяется на крупных экспортеров, и мы будем проводить мониторинг того, как она действует», – рассказала она.
Эффекты этой меры, отметила председатель ЦБ, могут быть связаны со снижением краткосрочной волатильности на валютном рынке из-за увеличения оборотов. Обменный курс, добавила Набиуллина, формируется под влиянием фундаментальных факторов, к которым относятся динамика экспорта и импорта, а также привлекательность рубля как средства сбережения, на которую регулятор и влияет с помощью ключевой ставки.
Позднее Набилуллина отметила, что корректно определить влияние этой меры на курс практически невозможно.
«Будет сложно, потому что эта мера принималась на фоне укрепления торгового баланса, на фоне повышения ключевой ставки, в тот момент, когда вот эти два фактора существенно влияют на курс», – рассказала она.
Президент РФ Владимир Путин 11 октября подписал указ о введении на полгода требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами (список не раскрывается). Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления валюты экспортеры обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% этой суммы. Из общей валютной выручки, зачисленной на счета в России, компании обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90%. Это значение также должно быть не менее 50% от всей суммы внешнеторговых контрактов независимо от их валюты.
Как отмечали тогда источники «Ведомостей», решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки было связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов.
ЦБ после этого сообщил, что ждет в ближайшие месяцы сокращения валюты на российских счетах компаний из-за требования о продаже валютной выручки, писали «Ведомости». На начало октября компании держали в банках 50,2 трлн руб., из них 23%, или $119 млрд (11,6 трлн в рублевом эквиваленте), приходилось на валюту. Это максимальный процент валютизации средств организаций с мая 2022 г.