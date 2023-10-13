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Почему власти сделали продажу валюты обязательной

Это связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов
Дмитрий Гринкевич Софья Ермакова Анастасия Бойко Василий Милькин
Mohamed Azakir / Reuters

Сообщение о переходе на обязательную продажу экспортной выручки для многих чиновников и бизнеса оказалось неожиданным, хотя и было в целом предсказуемым. Решение президента Владимира Путина с требованием возвращать валютные доходы анонсировано поздним вечером 11 октября. Решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов, сообщил «Ведомостям» близкий к обсуждению меры источник. Аналогичным образом объяснил ее и другой собеседник, близкий к правительству.

Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 руб./$, несмотря на все понятийные договоренности, введение пошлины, привязанной к курсу и т. д., пояснил один из источников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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