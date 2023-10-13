Почему власти сделали продажу валюты обязательной

Почему власти сделали продажу валюты обязательнойЭто связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов
Сообщение о переходе на обязательную продажу экспортной выручки для многих чиновников и бизнеса оказалось неожиданным, хотя и было в целом предсказуемым. Решение президента Владимира Путина с требованием возвращать валютные доходы анонсировано поздним вечером 11 октября. Решение возобновить обязательную продажу экспортной выручки связано с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о возврате валютных доходов, сообщил «Ведомостям» близкий к обсуждению меры источник. Аналогичным образом объяснил ее и другой собеседник, близкий к правительству.
Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 руб./$, несмотря на все понятийные договоренности, введение пошлины, привязанной к курсу и т. д., пояснил один из источников.