Почему рубль продолжил падение

Рубль продолжает падать, несмотря на усилия властей. 2 октября курс на Мосбирже впервые с 14 августа превысил 99 руб./$ и 13,58 руб./юань. С начала года падение составило 42 и 37% соответственно. К вечеру понедельника курс остановился в 23 коп. от 100 руб./$. Торги юанем закрылись на отметке 13,6 руб.