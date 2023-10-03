Почему рубль продолжил падение

Почему рубль продолжил падениеЭто связано с окончанием периода уплаты налогов
Рубль продолжает падать, несмотря на усилия властей. 2 октября курс на Мосбирже впервые с 14 августа превысил 99 руб./$ и 13,58 руб./юань. С начала года падение составило 42 и 37% соответственно. К вечеру понедельника курс остановился в 23 коп. от 100 руб./$. Торги юанем закрылись на отметке 13,6 руб.
Курс после завершения налогового периода вернулся к своей обычной динамике – ослаблению в первой половине месяца, говорит главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин. Играют роль окончание активных продаж валюты со стороны ЦБ и рост импорта, добавляет он.
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