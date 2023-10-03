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Почему рубль продолжил падение

Это связано с окончанием периода уплаты налогов
Артем Кульша Наталья Заруцкая
Одна из причин падения рубля – отсутствие работающего соглашения о валютном контроле между властями и экспортерами / Максим Стулов / Ведомости

Рубль продолжает падать, несмотря на усилия властей. 2 октября курс на Мосбирже впервые с 14 августа превысил 99 руб./$ и 13,58 руб./юань. С начала года падение составило 42 и 37% соответственно. К вечеру понедельника курс остановился в 23 коп. от 100 руб./$. Торги юанем закрылись на отметке 13,6 руб.

Курс после завершения налогового периода вернулся к своей обычной динамике – ослаблению в первой половине месяца, говорит главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин. Играют роль окончание активных продаж валюты со стороны ЦБ и рост импорта, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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