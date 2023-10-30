Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для отрасли инжиниринга

Налоговый маневр для IT-компаний, разработки которых входят в реестр отечественного ПО, был утвержден президентом летом 2020 г. и действует с 2021 г. Изначально для компаний в бессрочном режиме действовала льготная ставка в 3% по налогу на прибыль и 7,6% по налогу на ФОТ. В июле 2022 г. ставка по налогу на прибыль была обнулена, но уже только до конца 2024 г. Условие, при котором компания может воспользоваться льготами, – 70% выручки она должна получать от разработки софта и программно-аппаратных комплексов, онлайн-рекламы или онлайн-подписок.