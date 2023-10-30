Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для отрасли инжиниринга
Минпромторг предложил ввести для отрасли инжиниринга налоговые льготы по аналогии с IT-отраслью. Об этом говорится в проекте концепции развития инжиниринга и промышленного дизайна в России, который был подготовлен Минпромторгом и подписан первым замминистра промышленности и торговли Василием Осьмаковым, пишет РБК.
Среди предложений – временное обнуление налога на прибыль, снижение тарифов страховых взносов, освобождение ряда услуг от НДС, финансовые преференции и др. В Минпромторге отметили, что эта концепция находится только на стадии формирования.
Осьмаков пояснил, что эта программа позволит обеспечить «ускоренное технологическое развитие и высокий уровень локализации промышленных производств», а также даст возможность «устранить и минимизировать риски дальнейшего развития барьеров, ограничивающих развитие отрасли».
Согласно тексту документа, компания сможет получить налоговые льготы при условии существования не менее трех лет и при наличии профильного ОКВЭД, налогового резидентства в России, доли доходов от инжиниринговой деятельности свыше 30%, а также при наличии ежегодной выручки в размере не менее 10 млн руб. в течение трех предшествующих лет. Помимо этого, компания должна будет предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны. При соблюдении этих условий компания будет добавлена в специальный реестр инжиниринговых организаций и фирм промышленного дизайна. Раз в два года право находиться в этом реестре необходимо будет подтверждать.
Налоговый маневр для IT-компаний, разработки которых входят в реестр отечественного ПО, был утвержден президентом летом 2020 г. и действует с 2021 г. Изначально для компаний в бессрочном режиме действовала льготная ставка в 3% по налогу на прибыль и 7,6% по налогу на ФОТ. В июле 2022 г. ставка по налогу на прибыль была обнулена, но уже только до конца 2024 г. Условие, при котором компания может воспользоваться льготами, – 70% выручки она должна получать от разработки софта и программно-аппаратных комплексов, онлайн-рекламы или онлайн-подписок.