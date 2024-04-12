Объем торговли Китая и России за первый квартал вырос на 5,2%
С января по март 2024 г. объем торговли Китая с Россией достиг $56,68 млрд, что на 5,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года, следует из данных главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.
За этот период экспорт из Китая в Россию вырос на 2,6% до $24,428 млрд. Поставки из РФ в КНР увеличились на 7,3%, до $32,254 млрд. При этом товарооборот Китая и США за тот же период снизился на 4%, до $150,04 млрд. Положительное сальдо России по сравнению аналогичным прошлогодним периодом выросло на 37,4%, до $7,82 млрд.
По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.
20 декабря 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия и Китай фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах. Премьер также обратил внимание тогда на то, что страны укрепляют деловые контакты.