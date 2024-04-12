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Объем торговли Китая и России за первый квартал вырос на 5,2%

Ведомости

С января по март 2024 г. объем торговли Китая с Россией достиг $56,68 млрд, что на 5,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года, следует из данных главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

За этот период экспорт из Китая в Россию вырос на 2,6% до $24,428 млрд. Поставки из РФ в КНР увеличились на 7,3%, до $32,254 млрд. При этом товарооборот Китая и США за тот же период снизился на 4%, до $150,04 млрд. Положительное сальдо России по сравнению аналогичным прошлогодним периодом выросло на 37,4%, до $7,82 млрд.

По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.

20 декабря 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия и Китай фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах. Премьер также обратил внимание тогда на то, что страны укрепляют деловые контакты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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