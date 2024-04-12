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Комитет Госдумы поддержал упрощение реализации социальных проектов

Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, сообщил Минфин России.

Проект предполагает дополнение Бюджетного кодекса положением, которое позволит правительству, а также региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений в рамках ФЗ о социальном заказе на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств.

«Изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа», – приводится в сообщении Минфина комментарий замминистра финансов Алексея Лаврова.

Законопроект также предполагает изменение правил оказания государственных услуг в социальной сфере. В настоящее время соглашения на оказание данных услуг могут заключаться только на срок оказания, а принятие поправок позволит заключать соглашения на иные сроки.

ФЗ о соцзаказе был принят в 2020 г., он определяет сроки и порядок оказания государственных услуг в социальной сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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