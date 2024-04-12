Комитет Госдумы поддержал упрощение реализации социальных проектов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего упростить реализацию проектов в рамках социального заказа, сообщил Минфин России.
Проект предполагает дополнение Бюджетного кодекса положением, которое позволит правительству, а также региональным и местным органам власти определять случаи заключения соглашений в рамках ФЗ о социальном заказе на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств.
«Изменения позволят упростить реализацию проектов в рамках социального заказа», – приводится в сообщении Минфина комментарий замминистра финансов Алексея Лаврова.
Законопроект также предполагает изменение правил оказания государственных услуг в социальной сфере. В настоящее время соглашения на оказание данных услуг могут заключаться только на срок оказания, а принятие поправок позволит заключать соглашения на иные сроки.
ФЗ о соцзаказе был принят в 2020 г., он определяет сроки и порядок оказания государственных услуг в социальной сфере.