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Кабмин утвердил резидентам САР правила продления сроков выхода из инореестров

Компании в статусе международных смогут обращаться в Минэкономразвития не ранее чем за два месяца до его окончания
Ведомости

Правительство России установило правила продления срока выхода из иностранных реестров для компаний-резидентов российских специальных административных районов (САР). Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение по пролонгации будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям с учетом позиции Минэкономразвития и управляющей компании САР.

По общему правилу компании после переезда в САР обязаны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Но из-за трудностей во взаимодействии с иностранными госорганами и юристами это не всегда получалось сделать. Поэтому в конце прошлого года в РФ законодательно разрешили резидентам САР неоднократно продлевать срок выхода.

Согласно новому постановлению кабмина, резиденты САР в статусе международных компаний смогут обращаться в Минэкономразвития за продлением периода выхода из инореестров не ранее чем за два месяца до его окончания. Но для этого придется предоставить свидетельства о прекращении коммерческой и операционной деятельности иностранного юрлица в зарубежной юрисдикции. Также от международной компании потребуют запросить мотивированную позицию по этому вопросу от управляющей компании САР.

Как сообщала в декабре заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Севастьянова, в 2023 г. в российские САР перерегистрировались 156 международных компаний – почти в два раза больше, чем за 2022 г. Общий объем инвестиций от перерегистрированных организаций за пять лет существования САР составил 67 млрд руб.

По данным на конец прошлого года, на территориях двух САР на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае было зарегистрировано 292 резидентов. Среди них 227 международных компаний и один фонд, уточняла Севастьянова. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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