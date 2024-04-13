Кабмин утвердил резидентам САР правила продления сроков выхода из инореестров

Согласно новому постановлению кабмина, резиденты САР в статусе международных компаний смогут обращаться в Минэкономразвития за продлением периода выхода из инореестров не ранее чем за два месяца до его окончания. Но для этого придется предоставить свидетельства о прекращении коммерческой и операционной деятельности иностранного юрлица в зарубежной юрисдикции. Также от международной компании потребуют запросить мотивированную позицию по этому вопросу от управляющей компании САР.