Кабмин утвердил резидентам САР правила продления сроков выхода из инореестров

Кабмин утвердил резидентам САР правила продления сроков выхода из инореестровКомпании в статусе международных смогут обращаться в Минэкономразвития не ранее чем за два месяца до его окончания
Правительство России установило правила продления срока выхода из иностранных реестров для компаний-резидентов российских специальных административных районов (САР). Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение по пролонгации будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям с учетом позиции Минэкономразвития и управляющей компании САР.
По общему правилу компании после переезда в САР обязаны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Но из-за трудностей во взаимодействии с иностранными госорганами и юристами это не всегда получалось сделать. Поэтому в конце прошлого года в РФ законодательно разрешили резидентам САР неоднократно продлевать срок выхода.
Согласно новому постановлению кабмина, резиденты САР в статусе международных компаний смогут обращаться в Минэкономразвития за продлением периода выхода из инореестров не ранее чем за два месяца до его окончания. Но для этого придется предоставить свидетельства о прекращении коммерческой и операционной деятельности иностранного юрлица в зарубежной юрисдикции. Также от международной компании потребуют запросить мотивированную позицию по этому вопросу от управляющей компании САР.
Как сообщала в декабре заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Севастьянова, в 2023 г. в российские САР перерегистрировались 156 международных компаний – почти в два раза больше, чем за 2022 г. Общий объем инвестиций от перерегистрированных организаций за пять лет существования САР составил 67 млрд руб.
По данным на конец прошлого года, на территориях двух САР на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае было зарегистрировано 292 резидентов. Среди них 227 международных компаний и один фонд, уточняла Севастьянова.