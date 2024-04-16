Минфин поддержал завершение большинства программ льготной ипотеки
Министерство финансов РФ поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, за исключением семейной, в запланированные сроки. Об этом со ссылкой на директора департамента финполитики ведомства Алексея Яковлева пишут «Известия».
Срок действия семейной ипотеки продлят до 2030 г., напомнил он. О том что льготная программа будет действовать еще шесть лет, в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.
По словам Яковлева, сейчас более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям, это связано с высокими ставками из-за жесткой политики Центробанка. Эту долю следует сократить до 25%, добавил он.
Сейчас в России действует ипотека на новостройки (до 1 июля 2024 г.), семейная ипотека (до 1 июля 2024 г. со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. В декабре 2023 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин направил в правительство ряд предложений по изменению условий выдачи льготной ипотеки, которые позволят охладить спрос на кредитование. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина предостерегла от расширения льготных программ, поскольку такая политика, отмечала она, приводит к постоянному повышению ставок регулятором.