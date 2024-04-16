Минфин поддержал завершение большинства программ льготной ипотеки

Сейчас в России действует ипотека на новостройки (до 1 июля 2024 г.), семейная ипотека (до 1 июля 2024 г. со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. В декабре 2023 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин направил в правительство ряд предложений по изменению условий выдачи льготной ипотеки, которые позволят охладить спрос на кредитование. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина предостерегла от расширения льготных программ, поскольку такая политика, отмечала она, приводит к постоянному повышению ставок регулятором.