/ Экономика

Минфин поддержал завершение большинства программ льготной ипотеки

Ведомости

Министерство финансов РФ поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, за исключением семейной, в запланированные сроки. Об этом со ссылкой на директора департамента финполитики ведомства Алексея Яковлева пишут «Известия».

Срок действия семейной ипотеки продлят до 2030 г., напомнил он. О том что льготная программа будет действовать еще шесть лет, в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. Программа семейной ипотеки появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г.

По словам Яковлева, сейчас более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям, это связано с высокими ставками из-за жесткой политики Центробанка. Эту долю следует сократить до 25%, добавил он.

Сейчас в России действует ипотека на новостройки (до 1 июля 2024 г.), семейная ипотека (до 1 июля 2024 г. со ставкой 6%), дальневосточная и арктическая (до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. В декабре 2023 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин направил в правительство ряд предложений по изменению условий выдачи льготной ипотеки, которые позволят охладить спрос на кредитование. Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина предостерегла от расширения льготных программ, поскольку такая политика, отмечала она, приводит к постоянному повышению ставок регулятором.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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