Россия удвоила долю экспорта в Африку

Ранее «Ведомости» писали, что по результатам 2023 г. также увеличился импорт – до $3 млрд. В 2022 г. показатель был на уровне $2,8 млрд. Увеличивается и экспорт России в страны Азии. В январе-декабре 2023 г. показатель достиг $276,1 млрд по сравнению с $257,1 млрд за аналогичный период 2022 г. Импорт вырос до $169,9 млрд со $128,7 млрд в 2022 г.