Россия удвоила долю экспорта в Африку
В 2023 г. экспорт России в Африку в стоимостном выражении вырос на 43%, до $21,2 млрд. Экспорт в Американский регион сократился на 40%, до $12,2 млрд. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подчеркивает, что по сравнению с 2021 г. доля Африки в российском экспорте возросла с 3% до 5%, а доля Америки снизилась с 6% до 3%.
Основными товарами экспорта в страны Африки были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование. В 2023 г. экспорт российских нефтепродуктов в Африку практически удвоился, значительно выросли поставки пшеницы.
Ранее «Ведомости» писали, что по результатам 2023 г. также увеличился импорт – до $3 млрд. В 2022 г. показатель был на уровне $2,8 млрд. Увеличивается и экспорт России в страны Азии. В январе-декабре 2023 г. показатель достиг $276,1 млрд по сравнению с $257,1 млрд за аналогичный период 2022 г. Импорт вырос до $169,9 млрд со $128,7 млрд в 2022 г.