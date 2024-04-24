ВТБ начнет выдавать ипотеку в Крыму в мае
ВТБ с мая начнет выдавать ипотечные кредиты в Крыму через офисы своего дочернего банка РНКБ, сообщает пресс-служба банка.
Провести сделку клиенты смогут дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Появится также возможность оформить кредит на объекты полуострова в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
«Сегодня основной способ покупки недвижимости – ипотека, и в развитии этого инструмента мы видим одну из наших социальных задач», – отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.
Благодаря выходу банка, жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка и сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. Это позволит с июня увеличить максимальную сумму кредита до 15 млн руб. и купить в регионе жилье большей площади по комбинированной льготной ставке.
23 апреля пресс-служба ВТБ сообщила, что число активных розничных клиентов банка с начала года увеличилось на 700 000. Ожидается, что на конец апреля их число превысит 20 млн человек. Впервые сервисами банка по итогам первого квартала этого года воспользовались 430 000 россиян.
Банк также начнет выдавать кредиты на жилье в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии и Тыве. Количество документов для выхода на сделку планируется сократить почти на 20 позиций. В августе банк собирается сделать ипотеку доступной для иностранных граждан.
По данным Банка России, в I квартале чистая прибыль отечественных банков составила 899 млрд руб. В прошлом году показатель был на уровне 881 млрд руб., наблюдается увеличение на 2% в годовом выражении.