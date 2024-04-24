ВТБ начнет выдавать ипотеку в Крыму в мае

Благодаря выходу банка, жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка и сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками. Это позволит с июня увеличить максимальную сумму кредита до 15 млн руб. и купить в регионе жилье большей площади по комбинированной льготной ставке.