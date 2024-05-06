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Минфин: объем ликвидных активов ФНБ увеличился за месяц на 84 млрд рублей

Ведомости

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился за месяц на 84 млрд руб. и составил 5,172 трлн руб. (2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.) по состоянию на 1 мая, сообщил Минфин РФ.

В апреле объем ликвидности ФНБ составлял 5,088 трлн руб., в марте – 5,045 трлн руб., в феврале – 4,907 трлн руб., в январе – 5,012 трлн руб.

Общий объем ФНБ на начало мая составляет 12,75 трлн руб. (7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227 615,8 млн китайских юаней, 334 367,3 кг золота в обезличенной форме, 299,7 млн руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 апреля 2024 г. в совокупности составили 327,86 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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