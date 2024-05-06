Минфин: объем ликвидных активов ФНБ увеличился за месяц на 84 млрд рублей
Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился за месяц на 84 млрд руб. и составил 5,172 трлн руб. (2,9% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.) по состоянию на 1 мая, сообщил Минфин РФ.
В апреле объем ликвидности ФНБ составлял 5,088 трлн руб., в марте – 5,045 трлн руб., в феврале – 4,907 трлн руб., в январе – 5,012 трлн руб.
Общий объем ФНБ на начало мая составляет 12,75 трлн руб. (7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227 615,8 млн китайских юаней, 334 367,3 кг золота в обезличенной форме, 299,7 млн руб.
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 апреля 2024 г. в совокупности составили 327,86 млрд руб.