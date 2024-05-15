ЦБ Аргентины снизил ставку шестой раз подряд
Центральный банк Аргентинской Республики снизил ключевую ставку шестой раз подряд, с 50% до 40%, следует из сообщения регулятора.
«Власти Центрального банка Аргентины отмечают, что твердая приверженность правительства нулевому уровню бюджетного дефицита повышает доверие к центральному якорю экономической программы и укрепляет курс на снижение инфляционных ожиданий», – указано в сообщении банка.
Bloomberg пишет, что с момента вступления Хавьера Милея в должность инфляция замедлилась, снизившись до 8,8% в апреле с 26% в декабре.
По данным Национального института статистики (INDEC) Аргентины, опубликованным в начале марта, инфляция в стране по итогам 2023 г. составила 211,4% – худший показатель за 30 лет и самый высокий не только в Латинской Америке, но и в мире.
5 февраля Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала, что инфляция в Аргентине по итогам 2024 г. может достигнуть 250,6%, а ВВП – сократиться на 2,3%.
10 декабря 2023 г. в Аргентине президентом был избран либертарианец Хавьер Милей. Во внутренней политике Милей выступает за минимальное вмешательство государства, упразднение Центрального банка страны и замену национальной валюты песо на американский доллар. 21 декабря Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди них – отмена закона об аренде, постановлений, препятствующих приватизации публичных компаний, реформа Таможенного кодекса, изменения режима труда и др.