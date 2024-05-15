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ЦБ Аргентины снизил ставку шестой раз подряд

Ведомости

Центральный банк Аргентинской Республики снизил ключевую ставку шестой раз подряд, с 50% до 40%, следует из сообщения регулятора.

«Власти Центрального банка Аргентины отмечают, что твердая приверженность правительства нулевому уровню бюджетного дефицита повышает доверие к центральному якорю экономической программы и укрепляет курс на снижение инфляционных ожиданий», – указано в сообщении банка.

Bloomberg пишет, что с момента вступления Хавьера Милея в должность инфляция замедлилась, снизившись до 8,8% в апреле с 26% в декабре.

По данным Национального института статистики (INDEC) Аргентины, опубликованным в начале марта, инфляция в стране по итогам 2023 г. составила 211,4% – худший показатель за 30 лет и самый высокий не только в Латинской Америке, но и в мире.

5 февраля Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировала, что инфляция в Аргентине по итогам 2024 г. может достигнуть 250,6%, а ВВП – сократиться на 2,3%.

10 декабря 2023 г. в Аргентине президентом был избран либертарианец Хавьер Милей. Во внутренней политике Милей выступает за минимальное вмешательство государства, упразднение Центрального банка страны и замену национальной валюты песо на американский доллар. 21 декабря Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди них – отмена закона об аренде, постановлений, препятствующих приватизации публичных компаний, реформа Таможенного кодекса, изменения режима труда и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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