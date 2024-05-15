ВВП еврозоны ожидаемо вырос на 0,3% в I квартале 2024 года
ВВП еврозоны ожидаемо вырос на 0,3% в I квартале 2024 г. в отношении к предыдущему кварталу, следует из предварительной оценки Евростата (Eurostat).
Наибольший рост продемонстрировали Ирландия (+1,1%), Латвия, Литва и Венгрия (+0,8). ВВП Швеции и Эстонии в январе – марте упал на 0,1% и 0,4% соответственно. Нулевой рост продемонстрировала экономика Словении.
По сравнению с тем же кварталом предыдущего года ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,4% как в еврозоне, так и в ЕС в I квартале 2024 г. после роста на 0,1% в еврозоне и на 0,2% в ЕС в предыдущем квартале.
По предварительной оценке Евростата, ВВП Евросоюза в 2023 г. вырос на 0,5%. Предварительная оценка ВВП ЕС и еврозоны основана на неполных данных и может быть пересмотрена Евростатом.