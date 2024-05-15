ВВП еврозоны ожидаемо вырос на 0,3% в I квартале 2024 года

По сравнению с тем же кварталом предыдущего года ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,4% как в еврозоне, так и в ЕС в I квартале 2024 г. после роста на 0,1% в еврозоне и на 0,2% в ЕС в предыдущем квартале.