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Правительство выделит Минтрансу почти 1 млрд рублей на субсидирование «Автодора»

Ведомости

Правительство России выделит Минтрансу России 995,2 млн руб. из резервного фонда на субсидирование госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») в 2024 г. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, средства будут направлены на компенсацию стоимости строительных ресурсов «в целях оплаты по актам выполненных работ» на участке автодороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Это связано с существенным ростом цен на стройресурсы. Речь также идет об обустройстве платного участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области (с 777 по 933 км).

Минтрансу России поручено проконтролировать использование выделенных средств и отчитаться правительству до 1 февраля 2025 г.

Как сообщал «Коммерсантъ», в 2023 г. правительство РФ направляло Минтрансу около 2,3 млрд руб. на субсидии для «Автодора». Деньги предназначались «на компенсацию стоимости строительных ресурсов» для оплаты работ при строительстве трассы М-4 Москва – Дон (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), а также для обустройства платной дороги на участке трассы М-4 в Ростовской области.

Федеральная автомобильная дорога М4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск имеет протяженность более 1500 км. В доверительное управление ГК «Автодор» трасса была передана в мае 2010 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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