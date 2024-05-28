Правительство выделит Минтрансу почти 1 млрд рублей на субсидирование «Автодора»

Как сообщал «Коммерсантъ», в 2023 г. правительство РФ направляло Минтрансу около 2,3 млрд руб. на субсидии для «Автодора». Деньги предназначались «на компенсацию стоимости строительных ресурсов» для оплаты работ при строительстве трассы М-4 Москва – Дон (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), а также для обустройства платной дороги на участке трассы М-4 в Ростовской области.