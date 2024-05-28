Правительство выделит Минтрансу почти 1 млрд рублей на субсидирование «Автодора»
Правительство России выделит Минтрансу России 995,2 млн руб. из резервного фонда на субсидирование госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») в 2024 г. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, средства будут направлены на компенсацию стоимости строительных ресурсов «в целях оплаты по актам выполненных работ» на участке автодороги М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Это связано с существенным ростом цен на стройресурсы. Речь также идет об обустройстве платного участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области (с 777 по 933 км).
Минтрансу России поручено проконтролировать использование выделенных средств и отчитаться правительству до 1 февраля 2025 г.
Как сообщал «Коммерсантъ», в 2023 г. правительство РФ направляло Минтрансу около 2,3 млрд руб. на субсидии для «Автодора». Деньги предназначались «на компенсацию стоимости строительных ресурсов» для оплаты работ при строительстве трассы М-4 Москва – Дон (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск), а также для обустройства платной дороги на участке трассы М-4 в Ростовской области.
Федеральная автомобильная дорога М4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск имеет протяженность более 1500 км. В доверительное управление ГК «Автодор» трасса была передана в мае 2010 г.