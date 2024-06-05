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Объем ФНБ снизился на 47 млрд рублей в мае

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния на 1 июня составил 12,703 трлн руб. ($141,49 млрд), что на 47 млрд руб. ниже показателя предыдущего месяца (12,75 трлн руб.), сообщается на сайте Минфина России.

В министерстве уточняют, что объем ФНБ по итогам мая составляет 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.

По данным Минфина, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227,62 млрд китайских юаней, 329,7 т золота в обезличенной форме и 1,2 млрд руб.

Объем ликвидных активов Фонда по состоянию на 1 июня составил 5,046 трлн руб. (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.), что на 2,4% ниже показателя 1 мая (5,172 трлн руб).

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 января по 31 мая 2024 г. в совокупности составили 222,57 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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