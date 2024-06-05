Объем ФНБ снизился на 47 млрд рублей в мае
Объем Фонда национального благосостояния на 1 июня составил 12,703 трлн руб. ($141,49 млрд), что на 47 млрд руб. ниже показателя предыдущего месяца (12,75 трлн руб.), сообщается на сайте Минфина России.
В министерстве уточняют, что объем ФНБ по итогам мая составляет 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.
По данным Минфина, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 227,62 млрд китайских юаней, 329,7 т золота в обезличенной форме и 1,2 млрд руб.
Объем ликвидных активов Фонда по состоянию на 1 июня составил 5,046 трлн руб. (2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 г.), что на 2,4% ниже показателя 1 мая (5,172 трлн руб).
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, с 1 января по 31 мая 2024 г. в совокупности составили 222,57 млрд руб.