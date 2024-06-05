В Минпромторге заявили о планах продлить параллельный импорт на 2025 год
Использование механизма параллельного импорта планируется продлить в 2025 г., заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Работает система параллельного импорта. Мы договорились, что в 2025 г. она также будет продолжена. Единственное – мы начали сокращать бренды», – сказал он (цитата по ТАСС).
25 декабря 2023 г. Денис Мантуров, занимавший на тот момент должность главы Минпромторга, сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 г. Он заявлял, что перечень и номенклатура товаров будут уменьшаться по мере того, как российские компании начнут выходить на заданные показатели объемов и качества. Изменения в список товаров, разрешенных для параллельного импорта, могут внести и в случае возвращения иностранной компании в РФ.
В феврале Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). В список также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды (Kenzo, La-Roche Posay).
Механизм параллельного импорта заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. Он предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя.