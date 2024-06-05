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В Минпромторге заявили о планах продлить параллельный импорт на 2025 год

Ведомости

Использование механизма параллельного импорта планируется продлить в 2025 г., заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Работает система параллельного импорта. Мы договорились, что в 2025 г. она также будет продолжена. Единственное – мы начали сокращать бренды», – сказал он (цитата по ТАСС).

25 декабря 2023 г. Денис Мантуров, занимавший на тот момент должность главы Минпромторга, сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 г. Он заявлял, что перечень и номенклатура товаров будут уменьшаться по мере того, как российские компании начнут выходить на заданные показатели объемов и качества. Изменения в список товаров, разрешенных для параллельного импорта, могут внести и в случае возвращения иностранной компании в РФ.

В феврале Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). В список также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды (Kenzo, La-Roche Posay).

Механизм параллельного импорта заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. Он предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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