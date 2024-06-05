В Минпромторге заявили о планах продлить параллельный импорт на 2025 год

25 декабря 2023 г. Денис Мантуров, занимавший на тот момент должность главы Минпромторга, сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 г. Он заявлял, что перечень и номенклатура товаров будут уменьшаться по мере того, как российские компании начнут выходить на заданные показатели объемов и качества. Изменения в список товаров, разрешенных для параллельного импорта, могут внести и в случае возвращения иностранной компании в РФ.