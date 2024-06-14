Володин: не только Россия отказывается от токсичного доллара
С марта 2022 г. доля расчетов России в валютах недружественных стран снизилась с 84,7% до 17,8%, доллар стал токсичным, а альтернативу ему ищут и другие страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности – страны БРИКС», – подчеркнул Володин.
По его словам, за указанный период расчеты в рублях выросли в 3,5 раза, в дружественных валютах – почти в 15 раз. Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проходят в национальных валютах. В торговле между Россией и КНР 95% операций проводятся в рублях и юанях.
Председатель Госдумы заметил, что все страны стали понимать, что США используют валюту в качестве инструмента политического давления. Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна, считает Володин.
В марте из статистики Банка России о структуре валют в международных расчетах стало известно, что рубль в 2023 г. стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, в Америке преимущественно платили за поставки долларами и евро.
По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.
Общая доля рубля за экспорт из России составила 39%. Доля доллара и евро сократилась более чем вдвое, составив 31,5%. Оставшиеся 29,4% в расчетах за экспорт занимают валюты дружественных стран.