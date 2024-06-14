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Володин: не только Россия отказывается от токсичного доллара

Ведомости

С марта 2022 г. доля расчетов России в валютах недружественных стран снизилась с 84,7% до 17,8%, доллар стал токсичным, а альтернативу ему ищут и другие страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности – страны БРИКС», – подчеркнул Володин.

По его словам, за указанный период расчеты в рублях выросли в 3,5 раза, в дружественных валютах – почти в 15 раз. Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проходят в национальных валютах. В торговле между Россией и КНР 95% операций проводятся в рублях и юанях.

Председатель Госдумы заметил, что все страны стали понимать, что США используют валюту в качестве инструмента политического давления. Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна, считает Володин.

В марте из статистики Банка России о структуре валют в международных расчетах стало известно, что рубль в 2023 г. стал основной валютой при расчетах за экспорт со странами Европы и Азии, в Америке преимущественно платили за поставки долларами и евро.

По данным регулятора, доля рубля за прошлый год в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет.

Общая доля рубля за экспорт из России составила 39%. Доля доллара и евро сократилась более чем вдвое, составив 31,5%. Оставшиеся 29,4% в расчетах за экспорт занимают валюты дружественных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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