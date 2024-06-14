Володин: не только Россия отказывается от токсичного доллара

По его словам, за указанный период расчеты в рублях выросли в 3,5 раза, в дружественных валютах – почти в 15 раз. Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проходят в национальных валютах. В торговле между Россией и КНР 95% операций проводятся в рублях и юанях.