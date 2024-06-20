Национальный банк Швейцарии снизил учетную ставку до 1,25%

Решение о снижении ставки было связано с ослаблением инфляционного давления в начале II квартала 2024 г. относительно прошлого квартала. Согласно прогнозу регулятора, среднегодовая инфляция в Швейцарии составит 1,3% в 2024 г., 1,1% в 2025 г. и 1% в 2026 г. Данный прогноз основан на предположении, что учетная ставка составляет 1,25% на всем горизонте прогнозирования.