Национальный банк Швейцарии снизил учетную ставку до 1,25%
Национальный банк Швейцарии (НБШ) снизил учетную ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) до 1,25%, сообщается на сайте регулятора.
«Мы решили снизить учетную ставку НБШ на 0,25 п.п. до 1,25%. Изменение вступает в силу с завтрашнего дня, 21 июня 2024 г. Банковские депозиты до востребования, хранящиеся в НБШ, будут вознаграждаться по ставке до определенного порога и 0,75% сверх этого порога», – говорится в сообщении.
Решение о снижении ставки было связано с ослаблением инфляционного давления в начале II квартала 2024 г. относительно прошлого квартала. Согласно прогнозу регулятора, среднегодовая инфляция в Швейцарии составит 1,3% в 2024 г., 1,1% в 2025 г. и 1% в 2026 г. Данный прогноз основан на предположении, что учетная ставка составляет 1,25% на всем горизонте прогнозирования.
В 2024 г. Национальный банк Швейцарии продолжает придерживаться политики умеренной монетарной экспансии, направленной на поддержание стабильности цен и стимулирование экономического роста. В I квартале 2024 г. рост ВВП Швейцарии был умеренным, отмечает НБШ. Регулятор ожидает, что рост ВВП Швейцарии в этом году составит около 1%, а в 2025 г. – 1,5%.