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Национальный банк Швейцарии снизил учетную ставку до 1,25%

Ведомости

Национальный банк Швейцарии (НБШ) снизил учетную ставку на 0,25 процентных пункта (п.п.) до 1,25%, сообщается на сайте регулятора.

«Мы решили снизить учетную ставку НБШ на 0,25 п.п. до 1,25%. Изменение вступает в силу с завтрашнего дня, 21 июня 2024 г. Банковские депозиты до востребования, хранящиеся в НБШ, будут вознаграждаться по ставке до определенного порога и 0,75% сверх этого порога», – говорится в сообщении.

Решение о снижении ставки было связано с ослаблением инфляционного давления в начале II квартала 2024 г. относительно прошлого квартала. Согласно прогнозу регулятора, среднегодовая инфляция в Швейцарии составит 1,3% в 2024 г., 1,1% в 2025 г. и 1% в 2026 г. Данный прогноз основан на предположении, что учетная ставка составляет 1,25% на всем горизонте прогнозирования.

В 2024 г. Национальный банк Швейцарии продолжает придерживаться политики умеренной монетарной экспансии, направленной на поддержание стабильности цен и стимулирование экономического роста. В I квартале 2024 г. рост ВВП Швейцарии был умеренным, отмечает НБШ. Регулятор ожидает, что рост ВВП Швейцарии в этом году составит около 1%, а в 2025 г. – 1,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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