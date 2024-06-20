Кабмин продлил эксперимент по внедрению таможенного мониторинга до 2025 года

Эксперимент по таможенному мониторингу был запущен весной 2023 г. Сообщалось, что он продлится до ноября 2024 г. В рамках реализации механизма таможенного мониторинга компании предоставляют Федеральной таможенной службе (ФТС) доступ к своим информационным ресурсам, что позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение. По новым правилам данным механизмом смогут воспользоваться компании, которые отнесены ФТС к категории низкого уровня риска (НУР).