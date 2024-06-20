Кабмин продлил эксперимент по внедрению таможенного мониторинга до 2025 года
Правительство продлило эксперимент по внедрению таможенного мониторинга до 1 ноября 2025 г. и расширило круг его участников, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания.
«Это такая комплексная задача. И одно из направлений – это сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес. В том числе за счет использования современных инструментов контроля», – прокомментировал продление меры Мишустин.
Эксперимент по таможенному мониторингу был запущен весной 2023 г. Сообщалось, что он продлится до ноября 2024 г. В рамках реализации механизма таможенного мониторинга компании предоставляют Федеральной таможенной службе (ФТС) доступ к своим информационным ресурсам, что позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение. По новым правилам данным механизмом смогут воспользоваться компании, которые отнесены ФТС к категории низкого уровня риска (НУР).
12 марта «Ведомости» писали, что Счетная палата (СП) предостерегла таможенные органы от излишне мягкого подхода к проверке импортеров, отнесенных к НУР. Аудиторы обратили внимание, что ФТС после перехода на рискориентированный подход, который предполагает сведение к минимуму таможенных процедур на границе для ускорения пропуска товаров, не переориентировала контроль «на этап после выпуска», т. е. после разрешенного таможней прохождения грузами границы.