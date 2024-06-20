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Кабмин продлил эксперимент по внедрению таможенного мониторинга до 2025 года

Ведомости

Правительство продлило эксперимент по внедрению таможенного мониторинга до 1 ноября 2025 г. и расширило круг его участников, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания.

«Это такая комплексная задача. И одно из направлений – это сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес. В том числе за счет использования современных инструментов контроля», – прокомментировал продление меры Мишустин.

Эксперимент по таможенному мониторингу был запущен весной 2023 г. Сообщалось, что он продлится до ноября 2024 г. В рамках реализации механизма таможенного мониторинга компании предоставляют Федеральной таможенной службе (ФТС) доступ к своим информационным ресурсам, что позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение. По новым правилам данным механизмом смогут воспользоваться компании, которые отнесены ФТС к категории низкого уровня риска (НУР).

12 марта «Ведомости» писали, что Счетная палата (СП) предостерегла таможенные органы от излишне мягкого подхода к проверке импортеров, отнесенных к НУР. Аудиторы обратили внимание, что ФТС после перехода на рискориентированный подход, который предполагает сведение к минимуму таможенных процедур на границе для ускорения пропуска товаров, не переориентировала контроль «на этап после выпуска», т. е. после разрешенного таможней прохождения грузами границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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