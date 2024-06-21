MSCI не стал признавать Южную Корею страной с развитой экономикой
Индексный провайдер MSCI принял решение оставить Южную Корею в категории стран с развивающейся экономикой, сообщила компания.
«MSCI продолжает следить за реализацией мер, направленных на улучшение доступности корейского рынка акций для международных инвесторов, но также отмечает, что недавний запрет на "короткие продажи" вводит ограничения на доступ к рынку», – отметили в MSCI.
По данным провайдера, решение не переносить Южную Корею в категорию стран с развитой экономикой вызвано ограниченной конвертируемостью корейской воны на офшорном валютном рынке, жесткостью системы идентификации платежей, недостаточной доступностью инвестиционных инструментов в стране.
«Напомним, что для потенциальной реклассификации необходимо, чтобы все вопросы были решены, реформы полностью реализованы, а у участников рынка было достаточно времени, чтобы тщательно оценить эффективность изменений», – указано в сообщении MSCI.
15 февраля южнокорейская комиссия по финансовым услугам сообщила, что правительство страны запустит программу поддержки бизнеса на 76 трлн вон ($57 млрд). По программе государственный Korea Development Bank (KDB) предоставит финансовую поддержку пяти основным стратегическим секторам национальной экономики и ведущим производителям полупроводников, вторичных аккумуляторов, биотехнологий.