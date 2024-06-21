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MSCI не стал признавать Южную Корею страной с развитой экономикой

Ведомости

Индексный провайдер MSCI принял решение оставить Южную Корею в категории стран с развивающейся экономикой, сообщила компания.

«MSCI продолжает следить за реализацией мер, направленных на улучшение доступности корейского рынка акций для международных инвесторов, но также отмечает, что недавний запрет на "короткие продажи" вводит ограничения на доступ к рынку», – отметили в MSCI.

По данным провайдера, решение не переносить Южную Корею в категорию стран с развитой экономикой вызвано ограниченной конвертируемостью корейской воны на офшорном валютном рынке, жесткостью системы идентификации платежей, недостаточной доступностью инвестиционных инструментов в стране.

«Напомним, что для потенциальной реклассификации необходимо, чтобы все вопросы были решены, реформы полностью реализованы, а у участников рынка было достаточно времени, чтобы тщательно оценить эффективность изменений», – указано в сообщении MSCI.

15 февраля южнокорейская комиссия по финансовым услугам сообщила, что правительство страны запустит программу поддержки бизнеса на 76 трлн вон ($57 млрд). По программе государственный Korea Development Bank (KDB) предоставит финансовую поддержку пяти основным стратегическим секторам национальной экономики и ведущим производителям полупроводников, вторичных аккумуляторов, биотехнологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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