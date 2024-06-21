Bloomberg: FATF может включить Монако в «серый список»

По данным Bloomberg, попадание страны в «серий список» влечет за собой необходимость более тщательного контроля за ее банковской системой, а также усилит опасения иностранных инвесторов по поводу ведения бизнеса. В докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 2021 г. говорится, что страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала».