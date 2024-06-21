Bloomberg: FATF может включить Монако в «серый список»
Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) может включить Княжество Монако в «серый список» из-за игнорирования проблемы отмыванием денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Соответствующее решение может быть принято 28 июня в ходе пленарного заседания FATF в Сингапуре. Издание отмечает, что окончательные решения еще не приняты, они будут сделаны по достижении консенсуса между членами FATF.
По данным Bloomberg, попадание страны в «серий список» влечет за собой необходимость более тщательного контроля за ее банковской системой, а также усилит опасения иностранных инвесторов по поводу ведения бизнеса. В докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 2021 г. говорится, что страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала».
По состоянию на конец 2023 г. под управлением финансовых институтов Монако находилось около 160 млрд евро, что примерно в 20 раз превышает годовой ВВП страны. Рынок недвижимости Монако является самым дорогим в мире. Княжество известно высоким сосредоточением миллионеров и миллиардеров в рамках его юрисдикции.
FATF была основана по инициативе «Группы семи» в 1989 г. Организация базируется в Париже и насчитывает коло 40 членов, включая США и Китай, а также Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Цель организации – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также препятствование инвестированию в страны, не соблюдающие требования закона.