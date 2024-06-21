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Bloomberg: FATF может включить Монако в «серый список»

Ведомости

Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) может включить Княжество Монако в «серый список» из-за игнорирования проблемы отмыванием денег, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соответствующее решение может быть принято 28 июня в ходе пленарного заседания FATF в Сингапуре. Издание отмечает, что окончательные решения еще не приняты, они будут сделаны по достижении консенсуса между членами FATF.

По данным Bloomberg, попадание страны в «серий список» влечет за собой необходимость более тщательного контроля за ее банковской системой, а также усилит опасения иностранных инвесторов по поводу ведения бизнеса. В докладе Международного валютного фонда (МВФ) от 2021 г. говорится, что страны, попавшие в «серый список», испытывают «значительное и статистически значимое сокращение притока капитала».

По состоянию на конец 2023 г. под управлением финансовых институтов Монако находилось около 160 млрд евро, что примерно в 20 раз превышает годовой ВВП страны. Рынок недвижимости Монако является самым дорогим в мире. Княжество известно высоким сосредоточением миллионеров и миллиардеров в рамках его юрисдикции.

FATF была основана по инициативе «Группы семи» в 1989 г. Организация базируется в Париже и насчитывает коло 40 членов, включая США и Китай, а также Европейскую комиссию (ЕК) и Совет сотрудничества арабских государств Залива. Цель организации – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также препятствование инвестированию в страны, не соблюдающие требования закона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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