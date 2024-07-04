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Мишустин поручил укрепить продовольственную безопасность России

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить ряд федеральных проектов по обеспечению технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны, сообщается на официальном сайте правительства.

Мишустин поручил разработать такие проекты в ходе стратегической сессии правительства, которая прошла 18 июня.

По словам Мишустина, в первую очередь в России нужно наладить производство ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок. Для этого будут созданы федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК». Их разработкой к октябрю займутся Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

Кроме того, к 1 октября эти ведомства должны выработать предложения по объединению двух федеральных проектов: «Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК» и «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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