Мишустин поручил укрепить продовольственную безопасность России

По словам Мишустина, в первую очередь в России нужно наладить производство ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок. Для этого будут созданы федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК». Их разработкой к октябрю займутся Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.