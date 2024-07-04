Мишустин поручил укрепить продовольственную безопасность России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил запустить ряд федеральных проектов по обеспечению технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны, сообщается на официальном сайте правительства.
Мишустин поручил разработать такие проекты в ходе стратегической сессии правительства, которая прошла 18 июня.
По словам Мишустина, в первую очередь в России нужно наладить производство ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок. Для этого будут созданы федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК». Их разработкой к октябрю займутся Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.
Кроме того, к 1 октября эти ведомства должны выработать предложения по объединению двух федеральных проектов: «Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК» и «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса».