Резиденты «Сколково» ежегодно увеличивают свою выручку почти на 60%
Резиденты центра «Сколково» с 2020 г. ежегодно увеличивают свою выручку на 40-60%, более чем у 30% компаний выручка превышает 500 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя правления «Сколково» по инновациям Кирилл Каем в ходе форума «Иннопром», сообщается на сайте фонда.
Во время мероприятия, проходящего в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, Каем сообщил, что количество резидентов фонда «Сколково» (входит в состав корпорации ВЭБ.РФ) на данный момент превышает 4000 компаний. Из них более 60% занимаются разработкой новых технологий, а 35% компаний уже получают выручку около 500 млрд руб., этот показатель ежегодно увеличивается на 40-60%.
Главными участниками проекта за прошедшее время стали компании малого бизнеса, иногда они приходили в фонд «Сколково» с нулевой выручкой, но получали необходимую помощь, подчеркнул Каем. При этом число компаний, оборот которых превысил 2 млрд руб., выросло в 10 раз за 7 лет – с 2017 г., отметил он.
«Сколково» является крупнейшим в России центром по разработке инновационных технологий, которые востребованы в промышленности, медицине, транспорте, сфере информационных технологий и многих других отраслях.