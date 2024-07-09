Резиденты «Сколково» ежегодно увеличивают свою выручку почти на 60%

Главными участниками проекта за прошедшее время стали компании малого бизнеса, иногда они приходили в фонд «Сколково» с нулевой выручкой, но получали необходимую помощь, подчеркнул Каем. При этом число компаний, оборот которых превысил 2 млрд руб., выросло в 10 раз за 7 лет – с 2017 г., отметил он.