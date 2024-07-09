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Резиденты «Сколково» ежегодно увеличивают свою выручку почти на 60%

Ведомости

Резиденты центра «Сколково» с 2020 г. ежегодно увеличивают свою выручку на 40-60%, более чем у 30% компаний выручка превышает 500 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя правления «Сколково» по инновациям Кирилл Каем в ходе форума «Иннопром», сообщается на сайте фонда.

Во время мероприятия, проходящего в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, Каем сообщил, что количество резидентов фонда «Сколково» (входит в состав корпорации ВЭБ.РФ) на данный момент превышает 4000 компаний. Из них более 60% занимаются разработкой новых технологий, а 35% компаний уже получают выручку около 500 млрд руб., этот показатель ежегодно увеличивается на 40-60%.

Главными участниками проекта за прошедшее время стали компании малого бизнеса, иногда они приходили в фонд «Сколково» с нулевой выручкой, но получали необходимую помощь, подчеркнул Каем. При этом число компаний, оборот которых превысил 2 млрд руб., выросло в 10 раз за 7 лет – с 2017 г., отметил он.

«Сколково» является крупнейшим в России центром по разработке инновационных технологий, которые востребованы в промышленности, медицине, транспорте, сфере информационных технологий и многих других отраслях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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