Кремль не владеет деталями по вопросу вывода ценных бумаг РФ из Казахстана

Собеседники издания также подтвердили подлинность соответствующего уведомления одного из казахстанских брокеров, к которому у РБК был доступ. Они сообщили, что депозитарий Казахстана разослал такие уведомления всем локальным профучастникам. Издание уточняет, что уведомления связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).