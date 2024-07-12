Кремль не владеет деталями по вопросу вывода ценных бумаг РФ из Казахстана
Кремлю не известны детали по вопросу вывода российских ценных бумаг из Казахстана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, честно говоря, мы не владеем деталями и, конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами», – сказал он.
Собеседники издания также подтвердили подлинность соответствующего уведомления одного из казахстанских брокеров, к которому у РБК был доступ. Они сообщили, что депозитарий Казахстана разослал такие уведомления всем локальным профучастникам. Издание уточняет, что уведомления связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).