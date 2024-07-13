Кобяков: около 4000 человек подтвердили участие в КИФ-2024
Около 4000 человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ). Об этом рассказал советник президента РФ Антон Кобяков, передает «РИА Новости».
По его словам, в рамках форума запланировано к подписанию более 70 соглашений, которые направлены на развитие сотрудничества компаний и регионов России в областях реализации инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества регионов, топливно-энергетический комплекса и цифровой экономики.
1 июля премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить в этом году до 300 млн руб. на подготовку и проведение КИФ.
Кавказский инвестиционный форум проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Мероприятие позиционируется как площадка для презентации возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки потенциала, поиска новых решений для бизнеса.
В этом году форум состоится с 15 по 17 июля в Грозном. Мероприятие такого формата впервые пройдет в резиденции главы Чечни. Основной темой для обсуждения в этот раз станет развитие инвестиционного потенциала Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.