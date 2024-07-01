Мишустин поручил выделить до 300 млн рублей на Кавказский инвестиционный форум

В этом году форум состоится с 15 по 17 июля в городе Грозный. Мероприятие такого формата впервые пройдет в резиденции главы Чечни. Основной темой для обсуждения в этот раз станет развитие инвестиционного потенциала Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.