Мишустин поручил выделить до 300 млн рублей на Кавказский инвестиционный форум
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить в этом году до 300 млн руб. на подготовку и проведение Кавказского инвестиционного форума. Средства в виде субсидии должны быть предоставлены «Росконгрессу» из резервного фонда правительства РФ.
Минэкономразвитию глава кабмина поручил проконтролировать использование бюджетных ассигнований и доложить о результате до 1 февраля 2025 г.
Кавказский инвестиционный форум проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Мероприятие позиционируется как площадка для презентации возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки потенциала, поиска новых решений для бизнеса.
В этом году форум состоится с 15 по 17 июля в городе Грозный. Мероприятие такого формата впервые пройдет в резиденции главы Чечни. Основной темой для обсуждения в этот раз станет развитие инвестиционного потенциала Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.