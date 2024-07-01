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Мишустин поручил выделить до 300 млн рублей на Кавказский инвестиционный форум

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить в этом году до 300 млн руб. на подготовку и проведение Кавказского инвестиционного форума. Средства в виде субсидии должны быть предоставлены «Росконгрессу» из резервного фонда правительства РФ.

Минэкономразвитию глава кабмина поручил проконтролировать использование бюджетных ассигнований и доложить о результате до 1 февраля 2025 г.

Кавказский инвестиционный форум проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Мероприятие позиционируется как площадка для презентации возможностей регионов Северо-Кавказского федерального округа, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки потенциала, поиска новых решений для бизнеса.

В этом году форум состоится с 15 по 17 июля в городе Грозный. Мероприятие такого формата впервые пройдет в резиденции главы Чечни. Основной темой для обсуждения в этот раз станет развитие инвестиционного потенциала Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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