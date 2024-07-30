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ВВП Германии снизился на 0,1% во II квартале 2024 года

Ведомости

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии снизился на 0,1% во II квартале 2024 г. по отношению к I кварталу, следует из предварительных данных отчета Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

По данным управления, наблюдается сокращение инвестиций в оборудование и строительство. При этом указан рост ВВП Германии во II квартале 2024 г. с поправкой на инфляцию – на 0,3% год к году.

В I квартале ВВП ФРГ вырос на 0,2% по сравнению к IV кварталу 2023 г.

Отмечается, что подробные результаты за II квартал Федеральное статистическое управление объявит 27 августа.

29 июля Федеральное статистическое управление сообщало, что внутренний госдолг Германии на конец 2023 г. составил 2,45 трлн евро. Долг на душу населения достиг 28 943 евро, что на 778 евро больше, чем в конце 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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