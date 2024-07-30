ВВП Германии снизился на 0,1% во II квартале 2024 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии снизился на 0,1% во II квартале 2024 г. по отношению к I кварталу, следует из предварительных данных отчета Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
По данным управления, наблюдается сокращение инвестиций в оборудование и строительство. При этом указан рост ВВП Германии во II квартале 2024 г. с поправкой на инфляцию – на 0,3% год к году.
В I квартале ВВП ФРГ вырос на 0,2% по сравнению к IV кварталу 2023 г.
Отмечается, что подробные результаты за II квартал Федеральное статистическое управление объявит 27 августа.
29 июля Федеральное статистическое управление сообщало, что внутренний госдолг Германии на конец 2023 г. составил 2,45 трлн евро. Долг на душу населения достиг 28 943 евро, что на 778 евро больше, чем в конце 2022 г.