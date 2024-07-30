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Кремль: повышение госдолга не остановит милитаристские устремления США

Ведомости

Рекордное повышение госдолга США до $35 трлн не остановит милитаристские устремления Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления», – сказал он.

29 июля общий государственный долг США впервые превысил $35 трлн. В начале января госдолг США превысил $34 трлн. По данным бюджетного управления конгресса США, госдолг увеличился до $50,7 трлн к 2034 г., что составляет 122% ВВП страны. Прогнозы, опубликованные управлением, показывают, что США движутся к рекордному уровню государственного долга.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал военную помощь США Украине «сжиганием колоссальных средств» в условиях рекордного госдолга. В феврале стало известно, что государственный долг США, по прогнозам экспертов контрольно-ревизионного органа конгресса, к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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