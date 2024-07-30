Кремль: повышение госдолга не остановит милитаристские устремления США
Рекордное повышение госдолга США до $35 трлн не остановит милитаристские устремления Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«США как одна из крупнейших мировых экономик оказывает влияние на международную экономическую конъюнктуру, это однозначно. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления», – сказал он.
29 июля общий государственный долг США впервые превысил $35 трлн. В начале января госдолг США превысил $34 трлн. По данным бюджетного управления конгресса США, госдолг увеличился до $50,7 трлн к 2034 г., что составляет 122% ВВП страны. Прогнозы, опубликованные управлением, показывают, что США движутся к рекордному уровню государственного долга.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал военную помощь США Украине «сжиганием колоссальных средств» в условиях рекордного госдолга. В феврале стало известно, что государственный долг США, по прогнозам экспертов контрольно-ревизионного органа конгресса, к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.