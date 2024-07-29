Госдолг США впервые превысил $35 трлн
Общий государственный долг США впервые превысил $35 трлн. Это следует из статистических данных минфина по состоянию на 29 июля.
На сайте американского ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля указана сумма $35 трлн. В начале января госдолг США впервые превысил $34 трлн.
По данным бюджетного управления конгресса США, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны. Дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г.
Прогнозы, опубликованные управлением, показывают, что США движутся к рекордному уровню государственного долга, отмечал Bloomberg. В течение предстоящего десятилетия дефицит американского бюджета составит $22,1 трлн, что более чем на $2 трлн больше, чем в февральском отчете управления.
В феврале стало известно, что государственный долг США, по прогнозам экспертов контрольно-ревизионного органа конгресса, к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.
На конец финансового 2023 г., по данным главного контрольного управления США, госдолг составлял $26,2 трлн, или около 97% от ВВП. Рост госдолга до 200% прогнозируется при сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов. Одним из основных факторов, влияющих на рост госдолга, является значительный дефицит в федеральном бюджете США, отмечали эксперты.