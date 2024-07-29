Госдолг США впервые превысил $35 трлн

На конец финансового 2023 г., по данным главного контрольного управления США, госдолг составлял $26,2 трлн, или около 97% от ВВП. Рост госдолга до 200% прогнозируется при сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов. Одним из основных факторов, влияющих на рост госдолга, является значительный дефицит в федеральном бюджете США, отмечали эксперты.