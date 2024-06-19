Дефицит бюджета США достигнет $1,9 трлн в 2024 году

«По текущим прогнозам Бюджетного управления конгресса, дефицит на 2024 г. на $0,4 трлн (или 27%) больше, чем в прогнозе, представленном в феврале 2024 г., а совокупный дефицит за 2025–2034 гг. больше на $2,1 трлн (или 10%). Наибольший вклад в увеличение совокупного дефицита внесли принятые недавно законы, что увеличило прогнозируемый дефицит на $1,6 трлн», – говорится в докладе.