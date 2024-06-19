Дефицит бюджета США достигнет $1,9 трлн в 2024 году
Дефицит американского бюджета достигнет $1,9 трлн в 2024 г. и вырастет до $2,8 трлн к 2034 г., сообщается в докладе Бюджетного управления конгресса США.
Согласно обновленным прогнозам управления, к 2034 г. госдолг США увеличится до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.
«По текущим прогнозам Бюджетного управления конгресса, дефицит на 2024 г. на $0,4 трлн (или 27%) больше, чем в прогнозе, представленном в феврале 2024 г., а совокупный дефицит за 2025–2034 гг. больше на $2,1 трлн (или 10%). Наибольший вклад в увеличение совокупного дефицита внесли принятые недавно законы, что увеличило прогнозируемый дефицит на $1,6 трлн», – говорится в докладе.
Отмечается, что эти законы включали дополнительные ассигнования на $95 млрд на помощь Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона.
Бюджетные расходы в 2024 г. составят $6,8 трлн , или 23,9% ВВП. В 2025 г. они снизятся до 23,5% и останутся на этом уровне до 2028 г. Бюджетное управление конгресса США ожидает, что к 2034 г. раскходы увеличатся до 24,9% ВВП.
Прогнозы, опубликованные управлением, показывают, что США движутся к рекордному уровню государственного долга, отмечает Bloomberg. В течение предстоящего десятилетия дефицит американского бюджета составит $22,1 трлн, что более чем на $2 трлн больше, чем в февральском отчете управления.
«Каждый законодатель и кандидат в президенты должен предлагать решения и обещать не прибегать к новым займам, кроме как в чрезвычайных ситуациях», – подчеркнула глава правой некоммерческой организации «Комитет по ответственному федеральному бюджету» Майя Макгинеас.
В феврале стало известно, что государственный долг США, по прогнозам экспертов контрольно-ревизионного органа конгресса, к 2050 г. может увеличиться до 200% относительно показателя ВВП.
На конец финансового 2023 года, по данным Главного контрольного управления США, госдолг составлял $26,2 трлн, или около 97% от ВВП. Рост госдолга до 200% прогнозируется при сохранении текущей политики в отношении доходов и расходов. Одним из основных факторов, влияющих на рост госдолга, является значительный дефицит в федеральном бюджете США, отмечали эксперты.