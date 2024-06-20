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Что означает рекордное увеличение дефицита бюджета США

Прирост разрыва между расходами и доходами на 70% превысил средние исторические показатели
Антон Козлов
SUAMY BEYDOUN / AGIF via AFP

Американский госбюджет все глубже уходит в дефицит. Как следует из обновленных оценок бюджетного управления конгресса США, по итогам 2024 г. прогнозируемый дефицит американского федерального бюджета составит $1,9 трлн – это на $0,4 трлн, или 27%, выше, чем ожидалось в феврале. К 2034 г. дефицит увеличится до $2,9 трлн – на $0,3 трлн выше февральских ожиданий. Бюджетные доходы, по ожиданиям ведомства, составят около $4,9 трлн в 2024 г., к 2034 г. они вырастут до $7,5 трлн. Расходы составят $6,9 трлн по итогам текущего года и вырастут до $10,3 трлн в 2034 г.

Офис объяснил 27%-ный скачок в основном несколькими ключевыми факторами, включая иностранную военную помощь, действия администрации Байдена по выдаче студенческих займов, более медленное, чем ожидалось, восстановление выплат Федеральной корпорацией страхования вкладов, произведенных в ответ на банкротства банков за последние два года, более высокие расходы на Medicaid и увеличение расходов на дискреционные расходы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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