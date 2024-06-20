Что означает рекордное увеличение дефицита бюджета США

Американский госбюджет все глубже уходит в дефицит. Как следует из обновленных оценок бюджетного управления конгресса США, по итогам 2024 г. прогнозируемый дефицит американского федерального бюджета составит $1,9 трлн – это на $0,4 трлн, или 27%, выше, чем ожидалось в феврале. К 2034 г. дефицит увеличится до $2,9 трлн – на $0,3 трлн выше февральских ожиданий. Бюджетные доходы, по ожиданиям ведомства, составят около $4,9 трлн в 2024 г., к 2034 г. они вырастут до $7,5 трлн. Расходы составят $6,9 трлн по итогам текущего года и вырастут до $10,3 трлн в 2034 г.