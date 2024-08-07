Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 1,6% с начала года

29 июля «Ведомости» писали, что экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 г. вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до $65,2 млрд. Больше всего в январе – июне 2024 г. Китай импортировал минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки: на общую сумму $50 млрд против $47 млрд годом ранее. Рост экспорта этих товаров, подчеркивает партнер Б1 (бывшая Ernst & Young в России) Вильгельмина Шавшина, является основным фактором увеличения товарооборота между двумя странами.