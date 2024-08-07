Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 1,6% с начала года
С января по июль 2024 г. объем китайско-российской торговли увеличился на 1,6% год к году, достигнув $136,67 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
За семь месяцев из России было импортировано товаров на $75,03 млрд, рост составил 3,9%. При этом экспорт из Китая в РФ снизился на 1,1% до $61,64 млрд. Положительное сальдо России в годовом исчислении выросло на 48%, составив $13,39 млрд.
В июле товарооборот России и Китая снизился на 2,7% по отношению к прошлому месяцу, составив $19,69 млрд. Вместе с тем китайский экспорт за месяц вырос до $9,99 млрд – на 1,1%. Импорт из России в июле уменьшился до $9,7 млрд (на 6,3% к июню).
29 июля «Ведомости» писали, что экспорт российских товаров в Китай в первом полугодии 2024 г. вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до $65,2 млрд. Больше всего в январе – июне 2024 г. Китай импортировал минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки: на общую сумму $50 млрд против $47 млрд годом ранее. Рост экспорта этих товаров, подчеркивает партнер Б1 (бывшая Ernst & Young в России) Вильгельмина Шавшина, является основным фактором увеличения товарооборота между двумя странами.
В январе сообщалось, что в 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем вырос на 26,3%, достигнув рекордных $240,11 млрд.