Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Мишустин поручил уточнить критерии аварийности домов и ускорить строительство

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В частности, Минстрою и Минэкономразвития до 20 августа поручено предусмотреть снижение сроков реализации строительных проектов с нынешних 1300 дней до 1000. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Минфину и Минстрю до 1 октября поручено разработать предложения по дополнительным способам улучшения жилищных условий.

Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и Фонду развития территорий нужно к 1 сентября проработать вопрос продления программы стимулирования жилищного строительства до 2030 г., а также представить предложения о продлении до 2030 г. федерального проекта «Чистая вода».

Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Фонд развития территорий до конца 2024 г. должны подготовить изменения в нормативные акты с пересмотром критериев аварийности многоквартирных домов.

Минстрою, Минтрансу, Минэкономразвития и Росреестру предстоит до 1 октября синхронизировать нацпроект со стратегией пространственного развития до 2030 г. и созданием цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов.

Новый проект «Инфраструктура для жизни» включает в себя мероприятия по жилищному, дорожному и социальному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации ЖКХ, обеспечению современным общественным транспортом. В частности, к 2030 г. необходимо улучшить качество услуг для 20 млн жителей, заменить более трети сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. Кроме того, предстоит разработать программу комплексного развития населенных пунктов «с учетом 2000 точек роста и сделать такие мастер-планы для 200 городов», рассказал Мишустин 11 июня.

Финансирование этих мероприятий будет за счет, в том числе, специальных казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов, облигаций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных