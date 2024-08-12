Мишустин поручил уточнить критерии аварийности домов и ускорить строительство

Новый проект «Инфраструктура для жизни» включает в себя мероприятия по жилищному, дорожному и социальному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации ЖКХ, обеспечению современным общественным транспортом. В частности, к 2030 г. необходимо улучшить качество услуг для 20 млн жителей, заменить более трети сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. Кроме того, предстоит разработать программу комплексного развития населенных пунктов «с учетом 2000 точек роста и сделать такие мастер-планы для 200 городов», рассказал Мишустин 11 июня.