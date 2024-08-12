Мишустин поручил уточнить критерии аварийности домов и ускорить строительство
Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В частности, Минстрою и Минэкономразвития до 20 августа поручено предусмотреть снижение сроков реализации строительных проектов с нынешних 1300 дней до 1000. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Минфину и Минстрю до 1 октября поручено разработать предложения по дополнительным способам улучшения жилищных условий.
Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и Фонду развития территорий нужно к 1 сентября проработать вопрос продления программы стимулирования жилищного строительства до 2030 г., а также представить предложения о продлении до 2030 г. федерального проекта «Чистая вода».
Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и Фонд развития территорий до конца 2024 г. должны подготовить изменения в нормативные акты с пересмотром критериев аварийности многоквартирных домов.
Минстрою, Минтрансу, Минэкономразвития и Росреестру предстоит до 1 октября синхронизировать нацпроект со стратегией пространственного развития до 2030 г. и созданием цифровой платформы для управления в сфере комплексного социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов.
Новый проект «Инфраструктура для жизни» включает в себя мероприятия по жилищному, дорожному и социальному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации ЖКХ, обеспечению современным общественным транспортом. В частности, к 2030 г. необходимо улучшить качество услуг для 20 млн жителей, заменить более трети сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. Кроме того, предстоит разработать программу комплексного развития населенных пунктов «с учетом 2000 точек роста и сделать такие мастер-планы для 200 городов», рассказал Мишустин 11 июня.
Финансирование этих мероприятий будет за счет, в том числе, специальных казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов, облигаций.