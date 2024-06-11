Мишустин рассказал об ожидаемом эффекте от новых нацпроектов

В этом году для нацпроектов предусмотрено почти 3,08 трлн руб., следует из данных Минфина. Расходы федерального бюджета России на их реализацию к 1 июня, по предварительным подсчетам ведомства, превысили 1,26 трлн руб. Это составляет 41,1% от плановых назначений. Наибольший показатель исполнения расходов у «Культуры» – 59,8%, или 30,9 млрд руб. В тройку лидеров попали «Наука и университеты» (53%, или 83,8 млрд руб.), а также нацпроект «Демография» (51%, или 455 млрд руб.) По остальным нацпроектам пока не удалось освоить половину выделенных средств.