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Мишустин рассказал об ожидаемом эффекте от новых нацпроектов

Речь о развитии инфраструктуры, станкоинструментальной промышленности и робототехники
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство намерено расширить программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до национального проекта, также кабмин работает над формированием нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

Работа над проектами ведется в целях исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Развитие станкоинструментальной промышленности и робототехники

В России уже разработана программа развития станкоинструментальной промышленности и робототехники, которая в том числе предполагает меры поддержки отраслей. Для ее реализации необходимо более 300 млрд руб. до 2030 г.

Благодаря программе, отметил Мишустин, в прошлом году удалось нарастить производство станкоинструментальной продукции на 60%, выпуск металлорежущих станков почти на 96%, а кузнечно-прессового оборудования – на 370%. В этом году за первые четыре месяца выпуск станкоинструментальной продукции вырос на треть. В робототехнике также высокие темпы производства – свыше 50%, сказал премьер-министр.

Ожидается, что расширение программы до масштаба нацпроекта позволит России к 2030 г. войти в число 25 ведущих стран мира по роботизации производства. Свои предложения на этот счет сегодня должно представить Министерство промышленности и торговли, отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что предстоит сформировать внутренний рынок для робототехники. При этом он не должен быть ограничен только промышленными образцами, решения должны быть применимы и для горнодобывающей сферы, логистики, сельского хозяйства и других отраслей.

«Речь идет не только о конкретных производствах, но о создании полноценной, крайне важной для государства, индустрии со своей испытательной базой, с центром компетенций и так далее», – пояснил он.

По мнению Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом, поддержит положительную динамику в части программного обеспечения и позитивно скажется на повышении производительности труда.

Инфраструктура для жизни

Новый проект включит в себя мероприятия по жилищному, дорожному и социальному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации ЖКХ, обеспечению современным общественным транспортом. В частности, к 2030 г. необходимо улучшить качество услуг для 20 млн жителей, заменить более трети сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. Кроме того, предстоит разработать программу комплексного развития населенных пунктов «с учетом 2000 точек роста и сделать такие мастер-планы для 200 городов», сказал Мишустин.

Финансирование этих мероприятий будет за счет, в том числе, специальных казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов, облигаций. Кабмин также спишет около двух третей задолженности российских субъектов по их бюджетным кредитам, заявил премьер-министр.

Теперь правительству предстоит подробно определить структуру, содержание и основные параметры новых нацпроектов. Мишустин подчеркнул, что их реализация потребует вовлечения органов власти всех уровней, предпринимателей, представителей общественных организаций, парламентариев и экспертов.

В этом году для нацпроектов предусмотрено почти 3,08 трлн руб., следует из данных Минфина. Расходы федерального бюджета России на их реализацию к 1 июня, по предварительным подсчетам ведомства, превысили 1,26 трлн руб. Это составляет 41,1% от плановых назначений. Наибольший показатель исполнения расходов у «Культуры» – 59,8%, или 30,9 млрд руб. В тройку лидеров попали «Наука и университеты» (53%, или 83,8 млрд руб.), а также нацпроект «Демография» (51%, или 455 млрд руб.) По остальным нацпроектам пока не удалось освоить половину выделенных средств.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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