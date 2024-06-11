Мишустин рассказал об ожидаемом эффекте от новых нацпроектов

Мишустин рассказал об ожидаемом эффекте от новых нацпроектовРечь о развитии инфраструктуры, станкоинструментальной промышленности и робототехники
Правительство намерено расширить программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до национального проекта, также кабмин работает над формированием нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.
Работа над проектами ведется в целях исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных им в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.
Развитие станкоинструментальной промышленности и робототехники
В России уже разработана программа развития станкоинструментальной промышленности и робототехники, которая в том числе предполагает меры поддержки отраслей. Для ее реализации необходимо более 300 млрд руб. до 2030 г.
Благодаря программе, отметил Мишустин, в прошлом году удалось нарастить производство станкоинструментальной продукции на 60%, выпуск металлорежущих станков почти на 96%, а кузнечно-прессового оборудования – на 370%. В этом году за первые четыре месяца выпуск станкоинструментальной продукции вырос на треть. В робототехнике также высокие темпы производства – свыше 50%, сказал премьер-министр.
Ожидается, что расширение программы до масштаба нацпроекта позволит России к 2030 г. войти в число 25 ведущих стран мира по роботизации производства. Свои предложения на этот счет сегодня должно представить Министерство промышленности и торговли, отметил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что предстоит сформировать внутренний рынок для робототехники. При этом он не должен быть ограничен только промышленными образцами, решения должны быть применимы и для горнодобывающей сферы, логистики, сельского хозяйства и других отраслей.
«Речь идет не только о конкретных производствах, но о создании полноценной, крайне важной для государства, индустрии со своей испытательной базой, с центром компетенций и так далее», – пояснил он.
По мнению Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом, поддержит положительную динамику в части программного обеспечения и позитивно скажется на повышении производительности труда.
Инфраструктура для жизни
Новый проект включит в себя мероприятия по жилищному, дорожному и социальному строительству, формированию более комфортных условий проживания для граждан, модернизации ЖКХ, обеспечению современным общественным транспортом. В частности, к 2030 г. необходимо улучшить качество услуг для 20 млн жителей, заменить более трети сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. Кроме того, предстоит разработать программу комплексного развития населенных пунктов «с учетом 2000 точек роста и сделать такие мастер-планы для 200 городов», сказал Мишустин.
Финансирование этих мероприятий будет за счет, в том числе, специальных казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов, облигаций. Кабмин также спишет около двух третей задолженности российских субъектов по их бюджетным кредитам, заявил премьер-министр.
Теперь правительству предстоит подробно определить структуру, содержание и основные параметры новых нацпроектов. Мишустин подчеркнул, что их реализация потребует вовлечения органов власти всех уровней, предпринимателей, представителей общественных организаций, парламентариев и экспертов.
В этом году для нацпроектов предусмотрено почти 3,08 трлн руб., следует из данных Минфина. Расходы федерального бюджета России на их реализацию к 1 июня, по предварительным подсчетам ведомства, превысили 1,26 трлн руб. Это составляет 41,1% от плановых назначений. Наибольший показатель исполнения расходов у «Культуры» – 59,8%, или 30,9 млрд руб. В тройку лидеров попали «Наука и университеты» (53%, или 83,8 млрд руб.), а также нацпроект «Демография» (51%, или 455 млрд руб.) По остальным нацпроектам пока не удалось освоить половину выделенных средств.