Расходы на нацпроекты составили почти 1,3 трлн рублей с начала года
Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов к 1 июня, по предварительным данным, превысили 1,26 трлн руб. Это составляет 41,1% от плановых назначений, сообщает Минфин.
В этом году для нацпроектов предусмотрено почти 3,08 трлн руб., следует из данных ведомства. Наибольший показатель исполнения расходов у «Культуры» – 59,8%, или 30,9 млрд руб. В тройку лидеров попали «Наука и университеты» (53%, или 83,8 млрд руб.), а также нацпроект «Демография» (51%, или 455 млрд руб.), на который в этом году предусмотрена наибольшая по сравнению с другими расходами сумма – более 892 млрд руб. По остальным нацпроектам пока не удалось освоить половину выделенных средств.
В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили почти 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. Лидерами стали «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.