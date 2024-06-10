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Расходы на нацпроекты составили почти 1,3 трлн рублей с начала года

Ведомости

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов к 1 июня, по предварительным данным, превысили 1,26 трлн руб. Это составляет 41,1% от плановых назначений, сообщает Минфин.

В этом году для нацпроектов предусмотрено почти 3,08 трлн руб., следует из данных ведомства. Наибольший показатель исполнения расходов у «Культуры» – 59,8%, или 30,9 млрд руб. В тройку лидеров попали «Наука и университеты» (53%, или 83,8 млрд руб.), а также нацпроект «Демография» (51%, или 455 млрд руб.), на который в этом году предусмотрена наибольшая по сравнению с другими расходами сумма – более 892 млрд руб. По остальным нацпроектам пока не удалось освоить половину выделенных средств.

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Минфина писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г., по предварительным данным, составили почти 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. Лидерами стали «Безопасные качественные дороги» и «Наука и университеты»: они исполнены на 100%. Почти максимальных показателей добились по «Демографии», «Экологии», «Международной кооперации и экспорту» – 99,9% по каждому проекту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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