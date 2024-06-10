Расходы на нацпроекты составили почти 1,3 трлн рублей с начала года

В этом году для нацпроектов предусмотрено почти 3,08 трлн руб., следует из данных ведомства. Наибольший показатель исполнения расходов у «Культуры» – 59,8%, или 30,9 млрд руб. В тройку лидеров попали «Наука и университеты» (53%, или 83,8 млрд руб.), а также нацпроект «Демография» (51%, или 455 млрд руб.), на который в этом году предусмотрена наибольшая по сравнению с другими расходами сумма – более 892 млрд руб. По остальным нацпроектам пока не удалось освоить половину выделенных средств.