Минэк рассказал о направлениях инвестиций 1 трлн руб. из ФНБ в этом году

Правительство утвердило основные условия концессии 5 июня, а в июле она должна быть подписана, сообщил Торосов. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, концессия для строительства ВСМ заключается с компанией «ВСМ Две столицы». Она будет строить ВСМ за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру. В сообщении правительства также говорится, что до августа проект будет включен в перечень самоокупаемых инвестпроектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства ФНБ. В 2025 г. из ФНБ для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд руб. по ставке не более 1%. Строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.