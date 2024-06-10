Минэк рассказал о направлениях инвестиций 1 трлн руб. из ФНБ в этом году

Минэк рассказал о направлениях инвестиций 1 трлн руб. из ФНБ в этом годуПочти 400 млрд руб. будет вложено в проект по переработке газа в Усть-Луге
Правительство планирует выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 г. более 1 трлн руб., сообщил «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Из этой суммы 890 млрд руб. будет направлено на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов, отметил он.
Наибольшую часть – 676 млрд руб. – планируется направить на два крупнейших проекта. Один из них – это строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга. На него будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, пояснил первый замминистра.
«Газпром» совместно с компанией «Русгаздобыча» в рамках СП «Русхимальянс» строит в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) комплекс по переработке газа и производству сжиженного природного газа (СПГ). Комплекс будет перерабатывать 45 млрд куб. м газа в год и производить 13 млн т СПГ, до 3,8 млн т этановой фракции, до 2,4 млн т сжиженных углеводородных газов и 200 000 т пентан-гексановой фракции. Производимый этан планируется поставлять на перспективный газохимический комплекс, который будет производить более 3 млн т полимеров в год. Оставшиеся после переработки 19 млрд куб. м газа оператор проекта будет отправлять в газотранспортную систему «Газпрома». Сырьевая база проекта – ачимовские и валанжинские залежи месторождений Надым-Пур-Тазовского региона в Ямало-Ненецком АО. Инвестиции в проект оцениваются в 4,9 трлн руб., из них 900 млрд руб. может составить финансирование из средств ФНБ.
Второй проект – это расширение производства воздушных судов. На эти цели планируется направить 284 млрд руб., напомнил Торосов. Правительство одобрило выделение 283,3 млрд руб. из ФНБ на программу развития авиапрома до 2030 г. в январе 2024 г. Средства в период действия программы будет получать «Ростех», который выпустит облигации на 15 лет под льготную ставку 1,5% годовых. Этот заем составит лишь 29% от общего объема финансирования программы авиастроения, которая предполагает выпуск более 600 самолетов до 2030 г. для нужд отечественных авиакомпаний.
Помимо этого в 2024 г. запланировано направить более 100 млрд руб. на льготный лизинг воздушных, водных судов и автобусов (это проекты ГТЛК), а также 77 млрд руб. на дорогу Казань – Екатеринбург через «Автодор», отметил первый замминистра. Речь идет, в частности, о выделении средств на продление трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга. В рамках этого проекта строится один новый участок протяженностью 275 км от города Дюртюли в Башкирии до поселка Ачит в Свердловской области. Оставшаяся часть маршрута пройдет по имеющейся дорожной сети, которая будет частично реконструирована. Эта работа должна быть завершена в 2024 г.
Еще 30 млрд руб. планируется выделить на проекты ЖКХ через Фонд развития территорий (ФРТ), сообщил Торосов. В прошлом году правительство сообщало, что ФРТ совместно с Минстроем будут реализовывать программу комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых субъектах. До 2025 г. планируется восстановить и модернизировать почти 1400 объектов коммунальной инфраструктуры, также заменить и отремонтировать 755,7 км сетей, провести капитальный ремонт 693 многоквартирных домов и благоустроить 48 территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Также сейчас Минэк обсуждает с Минтрансом и Росжелдором концессию по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Петербург, которая предполагает выделение средств из ФНБ, рассказал Торосов. На проект планируется направить транш в размере 300 млрд руб. в следующем году, рассказал первый замминистра. Как отмечал ранее экс-министр транспорта, а теперь вице-премьер Виталий Савельев, строительство ВСМ разделят на два участка. Основная ветка – от Санкт-Петербурга до Зеленограда – стоимостью 1,755 трлн руб. будет профинансирована по концессионной схеме. Второй участок – выходы из Москвы – построит компания РЖД на средства своей инвестиционной программы (221,5 млрд руб.).
Правительство утвердило основные условия концессии 5 июня, а в июле она должна быть подписана, сообщил Торосов. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, концессия для строительства ВСМ заключается с компанией «ВСМ Две столицы». Она будет строить ВСМ за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру. В сообщении правительства также говорится, что до августа проект будет включен в перечень самоокупаемых инвестпроектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства ФНБ. В 2025 г. из ФНБ для предоставления кредитов на строительство магистрали будет выделено не менее 300 млрд руб. по ставке не более 1%. Строящаяся высокоскоростная железнодорожная магистраль позволит двигаться поездам со скоростью от 200 до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.
Президент России Владимир Путин дал старт строительству ВСМ 14 марта, запуск движения запланирован на 2028 г.
Минэк предложил увеличить лимит инвестиций из ФНБ, но решение пока не принято, подтвердил Торосов. Ранее «Ведомости» писали, что речь идет о повышении объема средств, которые можно направить на самоокупаемые проекты, с 4,2 трлн до 6 трлн руб. Это связано с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Как отмечали источники «Ведомостей», дополнительные средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны. По ним уже есть запрос от компаний.
Средства фонда должны инвестироваться в проекты в рамках уже определенного законодательством лимита, говорил в апреле в интервью «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов. До 2022 г. вкладывать ресурсы ФНБ в проекты можно было лишь тогда, когда его ликвидная часть превышает 7% ВВП. Сейчас она гораздо ниже, отметил министр. По состоянию на 1 июня объем ФНБ составлял 12,703 трлн руб. (7,1% ВВП). Из этой суммы ликвидная часть – 5,046 трлн руб. (2,8% ВВП).