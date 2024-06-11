В мае бюджет впервые за год стал профицитным

В мае бюджет впервые за год стал профицитнымЭксперты связывают это с замедлением роста расходов и улучшением ситуации по доходам
Дефицит федерального бюджета сократился до 983 млрд руб. по итогам пяти месяцев после 1,5 трлн руб., которые сложились за январь – апрель, следует из данных Минфина. В мае бюджет впервые за год был исполнен с месячным профицитом (около 500 млрд руб.) – доходы составили 2,6 трлн руб., а расходы – 2,1 трлн.
Ранее Минфин повысил прогноз по дефициту федеральной казны с 1,595 трлн руб. (0,9% ВВП) до 2,12 трлн (1,1% ВВП). Поправки с новыми параметрами бюджета на 2024–2026 гг. правительство внесло в Госдуму 3 июня. Это произойдет на фоне роста плана по расходам с 36,66 трлн до 37,18 трлн руб. из-за новых мер, обозначенных в послании президента. Доходы при этом останутся на том же уровне, что и в действующем бюджете (35,06 трлн руб.).
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