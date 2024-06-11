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В мае бюджет впервые за год стал профицитным

Эксперты связывают это с замедлением роста расходов и улучшением ситуации по доходам
Анастасия Бойко
Доходы бюджета за пять месяцев выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оценил Минфин/ Алексей Орлов / Ведомости

Дефицит федерального бюджета сократился до 983 млрд руб. по итогам пяти месяцев после 1,5 трлн руб., которые сложились за январь – апрель, следует из данных Минфина. В мае бюджет впервые за год был исполнен с месячным профицитом (около 500 млрд руб.) – доходы составили 2,6 трлн руб., а расходы – 2,1 трлн.

Ранее Минфин повысил прогноз по дефициту федеральной казны с 1,595 трлн руб. (0,9% ВВП) до 2,12 трлн (1,1% ВВП). Поправки с новыми параметрами бюджета на 2024–2026 гг. правительство внесло в Госдуму 3 июня. Это произойдет на фоне роста плана по расходам с 36,66 трлн до 37,18 трлн руб. из-за новых мер, обозначенных в послании президента. Доходы при этом останутся на том же уровне, что и в действующем бюджете (35,06 трлн руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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