Как государство планирует поддерживать инвестиции в инфраструктуру

Один из инструментов господдержки крупных проектов – кластерная инвестиционная платформа (КИП). Она была запущена в прошлом году, но уже сейчас портфель проектов, по которым принято решение, составляет около 800 млрд руб., заявил в ходе конференции «Ведомостей» первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Это более 30 проектов от 1 млрд до 100 млрд руб., добавил он. При текущей ключевой ставке (16%) это уникальный механизм субсидирования ставки, указал Осьмаков. Она устанавливается как 1/3 ключевой + 3%, по отдельным решениям правительства она может быть еще ниже, добавил он. Например, проекты по льготным ставкам заключены в сфере силовой электротехники и транспортного машиностроения. Там стоимость кредита для заемщика составляет 1%, а длительность – 15 лет.