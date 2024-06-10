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Как государство планирует поддерживать инвестиции в инфраструктуру

Практически все действующие механизмы планируется расширять и масштабировать
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости

Развитие качественной инфраструктуры стало одной из причин, почему Россия заняла 4-е место в мире по ВВП по паритету покупательной способности, заявил в ходе ПМЭФ-2024 замруководителя администрации президента Максим Орешкин. На конференции «Ведомостей» «Импульс для инфраструктурных проектов», которая прошла на полях ПМЭФа, представители государства, банков и частного бизнеса поделились своим взглядом на существующие механизмы поддержки инвесторов, а также определили планы по дальнейшему развитию этого рынка.

Один из инструментов господдержки крупных проектов – кластерная инвестиционная платформа (КИП). Она была запущена в прошлом году, но уже сейчас портфель проектов, по которым принято решение, составляет около 800 млрд руб., заявил в ходе конференции «Ведомостей» первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Это более 30 проектов от 1 млрд до 100 млрд руб., добавил он. При текущей ключевой ставке (16%) это уникальный механизм субсидирования ставки, указал Осьмаков. Она устанавливается как 1/3 ключевой + 3%, по отдельным решениям правительства она может быть еще ниже, добавил он. Например, проекты по льготным ставкам заключены в сфере силовой электротехники и транспортного машиностроения. Там стоимость кредита для заемщика составляет 1%, а длительность – 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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