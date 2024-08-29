Кремль анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин готовится к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), планируется его выступление на пленарном заседании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Там [на ВЭФ] будет обширная программа, в том числе и международная. На днях об этой программе, я надеюсь, завтра, вам расскажет мой коллега [помощник президента Юрий] Ушаков, поэтому я не буду отбирать его хлеб. Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин. И будет обсуждение. Всегда это очень важное мероприятие», – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул приоритетность развития Дальнего Востока и Арктики. По его словам, там «очень динамично» развивается промышленность, территории опережающего развития.
«Кстати, очередные новые территории будут представлены в очередной раз президенту», – отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков добавил, что власти принимают эффективные меры, чтобы прекратить отток населения с Дальнего Востока в европейскую часть России и сделать жизнь в регионе «не менее комфортной, чем в европейской части».