Кремль анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ

«Там [на ВЭФ] будет обширная программа, в том числе и международная. На днях об этой программе, я надеюсь, завтра, вам расскажет мой коллега [помощник президента Юрий] Ушаков, поэтому я не буду отбирать его хлеб. Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин. И будет обсуждение. Всегда это очень важное мероприятие», – сказал Песков.