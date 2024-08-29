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Кремль анонсировал выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин готовится к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), планируется его выступление на пленарном заседании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Там [на ВЭФ] будет обширная программа, в том числе и международная. На днях об этой программе, я надеюсь, завтра, вам расскажет мой коллега [помощник президента Юрий] Ушаков, поэтому я не буду отбирать его хлеб. Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент Путин. И будет обсуждение. Всегда это очень важное мероприятие», – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул приоритетность развития Дальнего Востока и Арктики. По его словам, там «очень динамично» развивается промышленность, территории опережающего развития.

«Кстати, очередные новые территории будут представлены в очередной раз президенту», – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что власти принимают эффективные меры, чтобы прекратить отток населения с Дальнего Востока в европейскую часть России и сделать жизнь в регионе «не менее комфортной, чем в европейской части».

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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