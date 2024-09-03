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Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в МВФ

Ведомости

Бывший первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева может быть назначена исполнительным директором от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

«Ксения Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от России для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства РФ и правилами МВФ», – говорится в сообщении.

Позже исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин подтвердил, что его пост займет Юдаева. Она может приступить к работе в МВФ с 1 ноября этого года. Об этом сообщили «РИА Новости».

1 августа 2023 г. Юдаева покинула пост первого зампреда ЦБ и перешла на должность советника председателя регулятора. Тогда она осталась членом совета директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ.

В октябре того же года Юдаева покинула совет директоров ЦБ.

Юдаева занимала должность первого заместителя председателя регулятора с сентября 2013 г. До этого в разные годы работала начальником экспертного управления администрации президента, старшим советником президента, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка, членом научного совета Московского центра Карнеги и др. В состав совета директоров ЦБ Юдаева вошла в октябре 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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