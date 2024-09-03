Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в МВФ
Бывший первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева может быть назначена исполнительным директором от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.
«Ксения Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в МВФ от России для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства РФ и правилами МВФ», – говорится в сообщении.
Позже исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин подтвердил, что его пост займет Юдаева. Она может приступить к работе в МВФ с 1 ноября этого года. Об этом сообщили «РИА Новости».
1 августа 2023 г. Юдаева покинула пост первого зампреда ЦБ и перешла на должность советника председателя регулятора. Тогда она осталась членом совета директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ.
В октябре того же года Юдаева покинула совет директоров ЦБ.
Юдаева занимала должность первого заместителя председателя регулятора с сентября 2013 г. До этого в разные годы работала начальником экспертного управления администрации президента, старшим советником президента, директором Центра макроэкономических исследований Сбербанка, членом научного совета Московского центра Карнеги и др. В состав совета директоров ЦБ Юдаева вошла в октябре 2018 г.