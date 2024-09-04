Объем инвестиций в Дальний Восток может достичь 12 трлн рублей к 2030 году
Объем привлеченных инвестиций в Дальний Восток к 2030 г. может достичь 12 трлн руб. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Мы в прошлом году докладывали вам, что к 2030 г. мы планируем выйти на объем привлеченных инвестиций 10,5 трлн руб. Сегодня хочу вам доложить, что мы считаем эту цель недостаточно напряженной, и хочу вас просить установить нам цель 12 трлн», – сказал Трутнев, подчеркнув, что новые предполагаемые показатели вполне реальны.
Трутнев также рассказал, что за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 трлн руб. частных инвестиций. С прошедшего ВЭФа за год пришло 800 млрд руб., введено 152 предприятия, создано 18 000 рабочих мест.
Также глава государства по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий: Приморского завода пластиковых труб, горно-обогатительного комбината «Озерный» и угольного порта «Суходол».
Во Владивосток Путин прибыл ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Президент проведет международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока, а также выступит на пленарном заседании ВЭФа, которое пройдет 5 сентября.