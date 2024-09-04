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Объем инвестиций в Дальний Восток может достичь 12 трлн рублей к 2030 году

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Объем привлеченных инвестиций в Дальний Восток к 2030 г. может достичь 12 трлн руб. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы в прошлом году докладывали вам, что к 2030 г. мы планируем выйти на объем привлеченных инвестиций 10,5 трлн руб. Сегодня хочу вам доложить, что мы считаем эту цель недостаточно напряженной, и хочу вас просить установить нам цель 12 трлн», – сказал Трутнев, подчеркнув, что новые предполагаемые показатели вполне реальны.

Трутнев также рассказал, что за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 трлн руб. частных инвестиций. С прошедшего ВЭФа за год пришло 800 млрд руб., введено 152 предприятия, создано 18 000 рабочих мест.

Также глава государства по видеосвязи дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий: Приморского завода пластиковых труб, горно-обогатительного комбината «Озерный» и угольного порта «Суходол».

Во Владивосток Путин прибыл ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Президент проведет международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока, а также выступит на пленарном заседании ВЭФа, которое пройдет 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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