Объем инвестиций в Дальний Восток может достичь 12 трлн рублей к 2030 году

«Мы в прошлом году докладывали вам, что к 2030 г. мы планируем выйти на объем привлеченных инвестиций 10,5 трлн руб. Сегодня хочу вам доложить, что мы считаем эту цель недостаточно напряженной, и хочу вас просить установить нам цель 12 трлн», – сказал Трутнев, подчеркнув, что новые предполагаемые показатели вполне реальны.