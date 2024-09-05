Трутнев подвел предварительные итоги Восточного экономического форума

Трутнев подвел предварительные итоги Восточного экономического форумаПодписано 258 соглашений на сумму свыше 5,39 трлн рублей
На полях IX Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в этом году присутствовали 7000 человек из 75 стран, тогда как в прошлом году его посетили 6300 человек из 62 государств, всего в ходе мероприятия подписано 258 соглашений на рекордную сумму свыше 5,39 трлн руб. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Форум, по сути дела, бьет все рекорды. У нас 7000 участников. В прошлом году было 6300. Но еще более важно, что у нас 75 стран, в прошлом году было 62 страны. <…> Все крупные развитые страны традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимают, что именно здесь можно разобраться, куда же будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион, стратегический регион мира», – сказал Трутнев.
В ходе ВЭФа на сегодняшний день было заключено 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн руб. В частности, на мероприятии достигнуты договоренности о создании химического комплекса в Коми, привлечении научных и инженерных команд в рамках ИНТЦ «Русский», строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Сахалинской области. Кроме того, правительства Якутии и Хабаровского края подписали трехстороннее соглашение с ООО «Порт Эльга» о строительстве участка Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) протяженностью около 626 км.
Важнейшим итогом ВЭФа являются решения, принятые президентом России Владимиром Путиным в ходе сессий по вопросам развития и продвижения туризма, реализации мастер-планов, уменьшения административного давления, логистики, финансирования инвестиционных проектов, развития науки и технологий. Глава государства поддержал практически все предложения и дал правительству соответствующие поручения, отметил Трутнев.
На форуме также утверждены новые цели Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики по привлечению инвестиций.
IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». 5 сентября на пленарном заседании выступил президент России. Как рассказал Путин, в рамках проведения ВЭФа за последние три года было подписано больше 1000 соглашений на сумму свыше 10,5 трлн руб. Президент подчеркнул, по форум стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.