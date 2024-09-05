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Трутнев подвел предварительные итоги Восточного экономического форума

Подписано 258 соглашений на сумму свыше 5,39 трлн рублей
Ведомости

На полях IX Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в этом году присутствовали 7000 человек из 75 стран, тогда как в прошлом году его посетили 6300 человек из 62 государств, всего в ходе мероприятия подписано 258 соглашений на рекордную сумму свыше 5,39 трлн руб. Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Форум, по сути дела, бьет все рекорды. У нас 7000 участников. В прошлом году было 6300. Но еще более важно, что у нас 75 стран, в прошлом году было 62 страны. <…> Все крупные развитые страны традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимают, что именно здесь можно разобраться, куда же будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион, стратегический регион мира», – сказал Трутнев.

В ходе ВЭФа на сегодняшний день было заключено 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн руб. В частности, на мероприятии достигнуты договоренности о создании химического комплекса в Коми, привлечении научных и инженерных команд в рамках ИНТЦ «Русский», строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Сахалинской области. Кроме того, правительства Якутии и Хабаровского края подписали трехстороннее соглашение с ООО «Порт Эльга» о строительстве участка Тихоокеанской железной дороги (ТЖД) протяженностью около 626 км.

Важнейшим итогом ВЭФа являются решения, принятые президентом России Владимиром Путиным в ходе сессий по вопросам развития и продвижения туризма, реализации мастер-планов, уменьшения административного давления, логистики, финансирования инвестиционных проектов, развития науки и технологий. Глава государства поддержал практически все предложения и дал правительству соответствующие поручения, отметил Трутнев.

На форуме также утверждены новые цели Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики по привлечению инвестиций.

IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». 5 сентября на пленарном заседании выступил президент России. Как рассказал Путин, в рамках проведения ВЭФа за последние три года было подписано больше 1000 соглашений на сумму свыше 10,5 трлн руб. Президент подчеркнул, по форум стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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