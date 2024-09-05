Трутнев подвел предварительные итоги Восточного экономического форума

«Форум, по сути дела, бьет все рекорды. У нас 7000 участников. В прошлом году было 6300. Но еще более важно, что у нас 75 стран, в прошлом году было 62 страны. <…> Все крупные развитые страны традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимают, что именно здесь можно разобраться, куда же будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион, стратегический регион мира», – сказал Трутнев.