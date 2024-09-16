Экономисты в США нашли связь между онлайн-знакомством и ростом неравенства
Онлайн-знакомства могут быть одной из причин роста неравенства доходов в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование федеральных банков Сент-Луиса и Далласа.
Используя данные опроса американского сообщества бюро переписи населения с 2008 по 2021 г., когда онлайн-знакомства быстро стали популярными, экономисты обнаружили, что женщины стали немного более избирательными при выборе партнеров по возрасту, в то время как мужчины стали немного более избирательными в области образования.
«Мы обнаружили, что рост неравенства доходов за последние полвека в значительной степени объясняется сортировкой по вертикальным характеристикам, таким как доход и навыки, и их взаимодействию с образованием», – сообщили исследователи.
Однако когда исследователи сравнили это с данными о супружеских парах 1960 и 1980 гг., они обнаружили, что люди в последний период все чаще обращались к партнерам с одинаковым уровнем заработной платы и образования.
После начала российской спецоперации на Украине ряд зарубежных приложений для знакомств прекратили работу в России, а отечественные компании попытались занять освободившуюся нишу. В 2023 г. лидером по скачиваниям в мобильном сегменте оказался сервис «ДругВокруг» (3,4 млн скачиваний, или 17,5% от общего количества), подсчитала Sensor Tower. На втором месте была Mamba (15%), на третьем – Tabor (13,7%). В марте «Ведомости» писали, что «Яндекс» также может запустить приложение для знакомств.