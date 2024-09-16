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/ Экономика

Экономисты в США нашли связь между онлайн-знакомством и ростом неравенства

Ведомости

Онлайн-знакомства могут быть одной из причин роста неравенства доходов в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование федеральных банков Сент-Луиса и Далласа.

Используя данные опроса американского сообщества бюро переписи населения с 2008 по 2021 г., когда онлайн-знакомства быстро стали популярными, экономисты обнаружили, что женщины стали немного более избирательными при выборе партнеров по возрасту, в то время как мужчины стали немного более избирательными в области образования.

«Мы обнаружили, что рост неравенства доходов за последние полвека в значительной степени объясняется сортировкой по вертикальным характеристикам, таким как доход и навыки, и их взаимодействию с образованием», – сообщили исследователи.

Однако когда исследователи сравнили это с данными о супружеских парах 1960 и 1980 гг., они обнаружили, что люди в последний период все чаще обращались к партнерам с одинаковым уровнем заработной платы и образования.

После начала российской спецоперации на Украине ряд зарубежных приложений для знакомств прекратили работу в России, а отечественные компании попытались занять освободившуюся нишу. В 2023 г. лидером по скачиваниям в мобильном сегменте оказался сервис «ДругВокруг» (3,4 млн скачиваний, или 17,5% от общего количества), подсчитала Sensor Tower. На втором месте была Mamba (15%), на третьем – Tabor (13,7%). В марте «Ведомости» писали, что «Яндекс» также может запустить приложение для знакомств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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