Минсельхоз сообщил об увеличении кредитования сезонных полевых работ на 8,9%

Банки, работающие с российским АПК, в период с 1 января по 1 октября 2024 г. направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд руб., что на 8,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.