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Минсельхоз сообщил об увеличении кредитования сезонных полевых работ на 8,9%

Ведомости

Банки, работающие с российским АПК, в период с 1 января по 1 октября 2024 г. направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд руб., что на 8,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 3,4% до 651,7 млрд руб., Сбербанк – на 22,4% до 312,4 млрд руб. Уточняется, что наибольшее количество средств было выдано в Ростовской области – 105,6 млрд руб., Краснодарском крае – 98,8 млрд руб. и Белгородской области – 77,8 млрд руб.

5 декабря 2023 г. Минсельхоз сообщал, что в 2023 г. общий объем кредитных средств, выданных ведущими банками России на проведение сезонных полевых работ, составил более 1 трлн руб.

2 октября 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 10 млрд руб. на программу льготного кредитования аграриев. Средства направлены на субсидирование займов по ставке 5%, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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