Минсельхоз сообщил об увеличении кредитования сезонных полевых работ на 8,9%
Банки, работающие с российским АПК, в период с 1 января по 1 октября 2024 г. направили на кредитование сезонных полевых работ 964,1 млрд руб., что на 8,9% превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
По данным ведомства, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на 3,4% до 651,7 млрд руб., Сбербанк – на 22,4% до 312,4 млрд руб. Уточняется, что наибольшее количество средств было выдано в Ростовской области – 105,6 млрд руб., Краснодарском крае – 98,8 млрд руб. и Белгородской области – 77,8 млрд руб.
5 декабря 2023 г. Минсельхоз сообщал, что в 2023 г. общий объем кредитных средств, выданных ведущими банками России на проведение сезонных полевых работ, составил более 1 трлн руб.
2 октября 2023 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 10 млрд руб. на программу льготного кредитования аграриев. Средства направлены на субсидирование займов по ставке 5%, которые предоставляются предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции.