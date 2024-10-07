Новый национальный проект по биоэкономике запустят в апреле 2025 года
Новый национальный проект по биоэкономике будет запущен в России в апреле 2025 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Биопром».
«Если говорить о биоэкономике в целом, чему будет посвящен отдельный национальный проект, – указом президента он был определен – и со следующего апреля должен начать свою реализацию. Сейчас правительство в активной фазе по подготовке этого стратегического документа», – сказал он.
7 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий. Он будет работать в виде консорциума восьми научных институтов, без образования юрлица. Головной организацией станет НИЦ «Курчатовский институт».
Биоэкономика основана на применении биотехнологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. Развитие сферы также было обозначено в майском указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.