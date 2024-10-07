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Новый национальный проект по биоэкономике запустят в апреле 2025 года

Ведомости

Новый национальный проект по биоэкономике будет запущен в России в апреле 2025 г. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на форуме «Биопром».

«Если говорить о биоэкономике в целом, чему будет посвящен отдельный национальный проект, – указом президента он был определен – и со следующего апреля должен начать свою реализацию. Сейчас правительство в активной фазе по подготовке этого стратегического документа», – сказал он.

7 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий. Он будет работать в виде консорциума восьми научных институтов, без образования юрлица. Головной организацией станет НИЦ «Курчатовский институт».

Биоэкономика основана на применении биотехнологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. Развитие сферы также было обозначено в майском указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» наряду с такими направлениями, как беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, новые материалы и химия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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